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3 PKK'lı yakalandı
27.07.2017 15:53:04

3 PKK'lı yakalandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde ise 1 terörist yakalandı.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde eylem hazırlığındaki biri kadın, iki terörist yakalandı. Teröristlerle birlikte içi EYP dolu bir valiz ve susturucu takılı tabanca ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Beytüşşebap ilçesine eylem yapmak üzere gelen biri bayan, iki bölücü terör örgütü mensubu terörist, polis noktasında sağ olarak yakalanmıştır. Teröristlerle birlikte bir adet susturucu takılmış tabanca ile içi EYP dolu bir valiz ve uzaktan kumanda aleti ele geçirilmiştir" denildi.

HANİ'DE YOL KONTROLÜNDE 1 TERÖRİST YAKALANDI

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan olduğu belirlenen ve eylem için geldiği değerlendirilen bir terörist yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hani ilçesi Kabala mevkisinde yol kontrol uygulaması yapan güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan olduğu belirlenen M.Ç. isimli teröristi yakaladı. Teröristin eylem için geldiğinin değerlendirildiği öğrenilirken, Bayrak-31 Müşterek Operasyonu'nda fotoğraflarının bulunduğu belirtildi.


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