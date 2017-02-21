21.02.2017 14:38:03

'3 milyon Venezuelalı çöpten besleniyor'

Venezuela'nın muhalif Ulusal Meclisi Başkanı Borges, ülkesinde 3 milyon kişinin, günlük gıda ihtiyacını karşılayabilmek için çöpleri karıştırdığını söyledi.

Venezuela'nın muhalif Ulusal Meclisi Başkanı Julio Borges, Dominik Cumhuriyeti ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Bu bir mecaz değil. Yapılan anketlere göre, Venezuela'da 3 milyon kişi günlük gıda ihtiyacını karşılayabilmek için çöpleri karıştırıyor. Bu durum, bölgedeki diğer ülkeler için de sorun teşkil ediyor." diye konuştu.

"BU,ELMAS,ALTIN VE PETROL ZEGİNİ BİR ÜLKEDEN KAÇMAK ZORUNDA KALAN HALKIN DRAMIDIR''

Venezuela ekonomisinin kötüye gitmesi nedeniyle birçok vatandaşın Brezilya, Şili, Kolombiya, Panama ve Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelere göç ettiğini vurgulayan Borges, "Bu, elmas, altın ve petrol zengini bir ülkeden, açlık, ilaç sıkıntısı ve kötü yönetim nedeniyle kaçmak zorunda kalan bir halkın dramıdır." ifadesini kullandı.

"HALKIN TEMSİL EDİLMEDİĞİ MECLİSTE MİLLİ BİRLİK OLMAZ"

Venezuela Yüksek Mahkemesinin Ulusal Meclisin tüm yetkilerini iptal ettiğini savunan Borges, "Yüksek Mahkeme bir yılda Ulusal Meclis aleyhine 55 karar verdi. Tek bir kanun bile çıkaramadık. Yaptığımız tüm yasalar iptal edildi. Çalışma Bakanlığı ve Başsavcılık makamı, meclisin tüm çalışmalarına müdahale ediyor." diye konuştu.

Borges, geçen yıl ağustos ayından bu yana hükümetin müdahalesi nedeniyle çalışanların ve milletvekillerinin maaşlarının tamamının ödenmediğini belirterek "Bir yönetim, siyasi hoşgörü göstererek meclisiyle diyalog kurmalıdır. Siyasi açıdan fikir birliğine varmalıdır. Halkın temsil edilmediği mecliste milli birlik olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik krizle mücadele eden petrol zengini Venezuela'da halk, saatler süren elektrik kesintileri, ilaç ve temel gıda ürünlerinin eksikliği nedeniyle zorluk çekiyor. Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede, hükümet 2015'ten bu yana enflasyon oranını açıklamıyor.