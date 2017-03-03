03.03.2017 14:04:40

3. Milli Kültür Şurası

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: - 'Şuranın, yeni bir dönemin arifesinde, milli kültürün ihyası, zenginleştirilmesi ve çağın gereklerine uygun yeni kültür politikalarının üretilmesi hususunda bir milat olacağına gönülden inanıyorum'- 'Şura sürecine başlarken ülkenin fikir hayatına, kültürüne, sanatına çok kıymetli katkılarda bulunan birçok isim arasından, onları temsilen milletin takdirine mazhar

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 3. Milli Kültür Şurasının, yeni bir dönemin arifesinde, milli kültürün ihyası, zenginleştirilmesi ve çağın gereklerine uygun yeni kültür politikalarının üretilmesi hususunda bir milat olacağına inandığını söyledi.

Avcı, Bakanlığının ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen 3. Milli Kültür Şurasının açılışında, şuranın ilkinin 1982, ikincisinin ise 1989'da düzenlendiğini ifade ederek, aradan geçen bu uzun süreden sonra yürütülen politikaların, gerçekleştirilen projelerin, hedeflenen atılımların, karşılaşılan sorunların gözden geçirilmesi ve mümkün olan en geniş katılımla müzakere edilmesinin bir zaruret olduğunu vurguladı.

Bakan Avcı, 28 yıl sonra yeni bir ruh ve vizyonla harekete geçilmesi gerektiği için bu girişimi yaptıklarını dile getirerek, "Tarih boyunca çok farklı kültürlerle hiçbir komplekse kapılmadan iletişim kurarak zenginleşen büyük bir medeniyetin mirasçısı olan milletimizin bu olağanüstü kültürel birikimini doğru ve etkin bir biçimde kullanması konusunda yeni bir ruhla, yeni bir vizyonla harekete geçmesi gerekiyordu." diye konuştu.

- "Türkiye'yi kültür ve sanatta da hak ettiği yere taşımak için bu hamleyi başlattık"

Türkiye'de son 15 yılda birçok alanda çok büyük atılımlar gerçekleştirildiğini aktaran Avcı, ülkeyi, kültür ve sanat alanında da hak ettiği noktalara taşıyacak bu hamleyi başlattıklarını kaydetti.

Avcı, Kültür ve Turizm Bakanlığının, kültür ve sanat alanında 2002'den bugüne yapılan çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi:

"2002'de 42 olan kültür merkezi sayısı, önemli bir artışla 2016'da 110'a ulaşmıştır. Bakanlığımıza bağlı müze sayısı 2002'de 93 iken 2016'da 198'e çıkmış, 2002'de 7,4 milyon olan müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı, 2016'da 17,3 milyon kişiye ulaşmıştır. Bakanlar Kurulu kararlı Türk kazıları, 2002 yılında 57 iken, 2016'da 112 seviyesine ulaşmış, 2002'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca arkeolojik kazı ve araştırmalara aktarılan toplam ödenek miktarı 1,9 milyon lirayken, 2016'da bu rakam yaklaşık 23 katına çıkarak 27,5 milyon lira seviyesine yükselmiştir. Ayrıca 1992-2002 arası yurt dışından getirilen eser sayısı 2 bin 525 iken, 2003-2016 yılları arasında yurt dışından getirilen eser sayısı 4 bin 270 adet olmuştur. 2002'de destek verilen özel tiyatro sayısı 59 iken, 2016'da 216'ya ulaşmış, 2002'de özel tiyatrolara verilen destek miktarı 850 bin lirayken, 2016'da yaklaşık 6 katına çıkarak 5 milyon lira seviyelerine yükselmiştir."

Ayrıca, 2002'de 23 olan sahne sayısının, 2016'da 65'e ulaştığını, 2001-2002 sezonunda 4 bin 63 olan devlet tiyatroları temsil sayısının, 2015-2016 sezonunda 5 bin 319'a yükseldiğini aktaran Avcı, "2001-2002 sezonunda 1 milyon 14 bin 57 olan devlet tiyatroları seyirci sayısı, 2015-2016 sezonunda 1 milyon 779 bin 121'e ulaşmış, 2001-2002 sezonunda opera ve bale temsil sayısı 584 iken, 2015-2016 sezonunda 843 temsile yükselmiştir." şeklinde konuştu.

Bakan Avcı, ayrıca 2001-2002 sezonunda 232 bin 760 olan opera ve bale seyirci sayısının, 2015-2016 sezonunda 314 bin 404'e yükseldiğini kaydetti.

- "Türk sinemasına da rekor düzeyde destek sağladık"

Türk sinemasına da rekor düzeyde destek sağladıklarına işaret eden Avcı, "Verilen destekler yaklaşık 35 kat artırılarak 176 milyon 356 bin 23 dolara yükselmiştir. 2002'de sinema seyirci sayısı 23 milyon 510 iken, 2016'da 58 milyon 287 bin 265'e ulaşmış, ayrıca 2002'de vizyona giren yerli film sayısı 9 iken, 2016'da 15 katına çıkarak 135 film seviyesine yükselmiştir. 2002'den itibaren kütüphane hizmetlerinde de çok önemli başarılara imza atılmış, 12,4 milyon olan kütüphanelerimizdeki kitap sayısı, 2016'da 18,8 milyona ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Avcı, 2002'de Türkiye'nin Dünya Miras Listesi'ndeki alan sayısının 9 olduğunu, 2016'da bu sayının 16'ya yükseldiğini vurgulayarak, Türk kültür, sanat ve edebiyat eserlerinin yabancı dillere çevrilmesi için yurt dışındaki yayınevlerini desteklemek amacıyla başlatılan TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programı kapsamında, 66 ülkeden başvuran yayınevlerine 2005-2016 yılları arasında 2 bin 312 eserin desteklenmesi için 16 milyon liralık kaynak ayrıldığını aktardı.

Öte yandan, 2003-2016 yılları arasında 5 bin 11 kuruluşa, gerçekleştirdikleri kültürel etkinlikler için yaklaşık 35 milyon lira ödenek aktarıldığını, yazma eserlerin çeviri, kritik edisyon veya tıpkıbasım yoluyla yayımlanması çalışmaları kapsamında bugüne kadar 80'e yakın eser yayımlandığını ve 2017'de yayımlanmak üzere 20 eser projelendirildiğini belirten Avcı, şöyle devam etti:

"Türk kültürünün dünya çapında tanıtılması ve Türkçenin yabancılara öğretilmesi amacıyla 2009'da Yunus Emre Enstitüsü faaliyetlerine başlamış, 2017 itibarıyla 41 farklı ülkede 46 Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açılarak, bugüne kadar dünyada yaklaşık 100 bin öğrenciye Türkçe öğretilmiştir. Ayrıca bu kapsamda kültür, sanat ve edebiyatımızı tanıtmaya yönelik birçok etkinlik yapılmıştır. Gençlerimizin kültür ve sanat faaliyetlerine katılımını artırmayı amaçlayan GENÇDES Projesi kapsamında, 2016'da 50 milyon, 2017'de ise 53,6 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Yurt dışında bulunan kültür varlıklarımızın korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında birçok kurumla iş birliği halinde 2002'den 2016'ya kadar 24 adet proje ve restorasyon çalışması yapılmış, yurt içindeki kültür varlıklarımızın korunması kapsamında ise 2002-2016 yılları arasında proje ve restorasyon olmak üzere bin 366 iş tamamlanmıştır."

- "Şurada alınan kararlar Bakanlığımıza ve diğer kurumlara yol gösterici olacak"

Nabi Avcı, geçici miras listesinde bulunan alan sayısının da 16'dan 69'a ulaştığını aktararak, "Şuranın, yeni bir dönemin arifesinde, milli kültürün ihyası, zenginleştirilmesi ve çağın gereklerine uygun yeni kültür politikalarının üretilmesi hususunda bir milat olacağına gönülden inanıyorum. Şura sürecine başlarken ülkenin fikir hayatına, kültürüne, sanatına çok kıymetli katkılarda bulunan birçok isim arasından, onları temsilen milletin takdirine mazhar olmuş kültür ve sanat insanlarıyla toplantılar gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Şuranın takvimi ve muhtevasına dair yürütülen müzakerelerin ışığında, milli kültürün bütün alanlarını kuşatacak bir program hazırlayarak 17 başlık altında 17 komisyon belirlediklerini söyleyen Avcı, etkinlikte komisyonların belirledikleri konular üzerinden son müzakerelerin yapılacağını ve nihai bir komisyon raporu oluşturulacağını dile getirdi.

Avcı, komisyonların 5 Mart'ta kamuoyuna özetleyeceği raporun aynı zamanda kitap olarak da basılacağını dile getirerek, şurada alınan kararların da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kültür, sanat alanında faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yol gösterici bir rehber niteliği taşıyacağını sözlerine ekledi.