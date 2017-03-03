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Hacizli gemiden denize yakıt sızıntısı
Mersin Üniversitesinde de eğitime ara verildi
Kushner ve Flynn'in Rus Büyükelçi ile görüştüğü iddiası
İş merkezinde feci ölüm
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Şanlıurfa'da
Tekerlekli sandalyesi sayesinde artık dışarı çıkacak
ADÜ Rektörü Bircan engelli öğrenciye verdiği sözü tuttu
Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü' nde eğitim düzenlendi
ADÜ'de Teknoloji Eğitim Konuşmaları seminerleri devam ediyor
Vali İsmail Ustaoğlu, Kız Anadolu İHL öğrencileriyle buluştu
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3 Mart 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
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3 Mart 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
Metroya düşerseniz ne yapmanız lazım?
Gündelik hayatta asansöre binildiğinde çoğu zaman akıldan bu sorular geçer: Metroya düşünce ne yapmalı, düşen asansörden nasıl kurtulmalı? İşte böyle durumlarda yapılması gerekenler...
Kulağından öyle bir şey çıktı ki...
Talihsiz adamın kulağındaki dev böcek doktorun çabaları sonucunda çıkartıldı.
Belediye başkanının alanına park edince...
İşte yanlış yere park eden şoförlerin araçlarına olanlar...
2 Mart 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
2017 Emekli promosyonu nasıl alınacak?
Emekliler, bugünden itibaren ödenmeye başlanacak promosyon başvurusunu banka şubesine gitmeden yapabilecek. Bunun için tek bir SMS (kısa mesaj) yeterli. İlk ödemeyi TC Kimlik numarası 0 ve 2 ile biten emekliler alacak
Kocaeli'de belediye başkanı bir anda denize atladı!
Başkanın denize atlaması, iskelede bulunan herkesi şaşkına çevirdi..
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Nokia 3310 yeni telefonu ile yeniden geliyor. Sağlamlığı dillere destan olan Nokia 3310 yeni modelinin nasıl olacağı merak ediliyor. Yeni Nokia 3310 özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik. İşte detaylar…
İstanbul’dan sis manzaraları
İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilginç manzaralar oluşturdu. İstanbul Boğazı’nda görüş mesafesinin düşmesine de neden olan sis, renkli görüntüler oluşturdu.
Galatasaray Beşiktaş derbi maçından unutulmaz fotoğraflar
Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3. maçını da kazanamadı. Lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen Galatasaray, şampiyonluk şansını büyük ölçüde zora soktu. İşte dev derbiden unutulmaz kareler...
Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası capsler patladı
Dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medyada caps çılgınlığı yaşanıyor...
28 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
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