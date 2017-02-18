18.02.2017 19:44:23

3 kişinin cinayet zanlısı Didim'de adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Didim ilçesinde iki günde 3 kişiyi öldürdükten sonra kaçan ve Söke'de polis tarafından yakalanan zanlı, Didim'de ilk ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Aydın'ın Didim ilçesinde iki günde 3 kişiyi öldürdükten sonra kaçan ve Söke'de polis tarafından yakalanan zanlı, Didim'de ilk ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre; Didim'de önce Metin Diler'i ardından ise Şamil Olca ile Yaşar Kaya'yı öldüren zanlı Kadir K. (27), Söke'de kovalamaca sonucu yakalanmıştı. Söke'de yakalanan zanlı, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gün boyu emniyette sorgulanan Kadir K., ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Didim Adliyesine sevk edildi.Arkadaşlarının kendisini ihbar etmesinden korkmuşZanlı Kadir K'nın ilk ifadesinde arkadaşı olan Şamil Olca ve Kamil Kaya ile aralarında bir probleminin olmadığını, alacak verecek meselesinden dolayı Metin Diler'i öldürmesinden sonra arkadaşlarının polise bilgi vermesinden korktuğu için arkadaşlarını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.Adliyeye sevk edilirken soğukkanlı olduğu görülen zanlı Kadir K'nın sekerek yürümesi dikkat çekti.