13.02.2017 13:57:54

3. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Samsun'da çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

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Samsun'da çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Samsun'un İlkadım içesi Kalkancı Mahallesi'nde 28 gün önce meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı 4 katlı inşaatın 3. katından merdiven boşluğuna düşen Ahmet Demirci(46) ağır yaralanmıştı.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Demirci yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.