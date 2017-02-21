21.02.2017 17:40:37

'3. Karadeniz Kitap Fuarı' açıldı

Samsun'da tertip edilen 'Karadeniz 3. Kitap Fuarı', törenle kapılarını açtı

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Samsun'da tertip edilen "Karadeniz 3. Kitap Fuarı", törenle kapılarını açtı.TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile hazırlanan Karadeniz 3. Kitap Fuarı TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde açıldı. Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkıları olacağına inanılan Karadeniz Kitap Fuarı'na 210 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken, fuar süresince panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 50 kültür etkinliği düzenlenecek.BİLGİÇ: "EN ÖNEMLİ BİLGİ KAYNAĞI KİTAP"Törende yaptığı konuşmada, Türkiye'deki kitap okuma oranının arttırılması gerektiğini belirten OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Fuar, kitap fuarı olduğu için çok önemli. Türkiye olarak kitap basımında geçen yıla oranla gösterdiğimiz artış ümit verici. Çünkü nüfusumuza göre bu sayı düşük. Artık dünya bilgi üzerine gelişiyor ve yol alıyor. Türkiye'nin bundan geri kalması düşünülemez. Bizim en önemli bilgi kaynağımız da kitaptır. Kitap genel olarak hayatı ve gerçekleri öğretir. Biz üniversite olarak kitabın en kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kişi başına düşen okunan kitap sayısı Türkiye olarak iyi yerlerde değiliz. Yurt dışından insanlar hep kitapla meşgul olarak görürüz. Bu gibi fuarların kitap okumaya fayda sağlayacağını umuyorum" şeklinde konuştu.ARAL: "GEÇEN YIL 666 MİLYON 865 BİN KİTAP BASILDI"Türkiye'de kitap sayısının her geçen yıl arttığını ifade eden Türkiye Yayıncılar Birliği 2. Başkanı Fahri Aral, "Geçen yıl Türkiye yayıncılığı açısından çok başarılı geçti. Geçen yıl toplam 666 milyon 865 bin kitap basılmış. Bunların 404 milyonu için bandrol alınmış. Sadece MEB ilk ve ortaokul öğrencilerine 262 milyon kitap dağıtmış. TÜİK'in verilerine göre geçen yıl nüfusumuz 78 milyonun üstündedir. Bu durumda kişi başına 8,4 kitap düşüyor. Nüfus oranına baktığımızda bu oran yüksek değil ama geçen yıl 7,4 iken bu sene 8,4'e yükselmiştir. Bu da çok önemli bir artıştır. Uluslararası kurumların verilerine göre Türkiye'deki yayıncılık sektörü dünyada büyüyen yayıncılık sektörleri arasında 11. sıradadır" dedi.BAŞKAN YILMAZ: "FUARLAR ÖNCEDEN ÇADIRLARDA YAPILIYORDU"Fuarların önceden uygun olmayan çadır ortamlarında yapıldığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Şehrimiz önceden fuarları çadırlarda yapıyordu. Rutubetli bir ortam vardı ve soğutma-ısıtmada zorluk çekiyorduk. Bu fuarlar Büyükşehir estetiğine yakışmıyordu. Şehrin dinamikleri ile birlikte bir araya gelerek bu fuarı çok kısa bir sürede inşa ettik. Buranın projesini de biz hazırladık. Tekkeköy'e yapılan yatırımlardan sonra konaklama sorunu da ortaya çıktı. Otel yatırımcısı bize geldiğinde yatırımcının önündeki engelleri hemen aşarak otel yapılması konusuna netlik kazandırdık. Fuarın karşısına yapılan otel kısa sürede hizmete girecek. Fuar için buraya gelen vatandaşlar, hemen burada konaklayabilir. Ben unutmaya yüz tuttuğumuz kitap kokusunun tekrar bize hissettirenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.VALİ ŞAHİN: "ÇOCUKLAR KİTAP OKUSUN DİYE ONLARLA PAZARLIK YAPIYORUM"Çocukları kitap okumaya teşvik etmek için pazarlık yaptığını vurgulayan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Kar yağdığında çocuklar bizi sosyal medyadan 'okulları tatil yapmayacak mısınız?' diye bizleri duman ediyorlar. Biz de onlarla pazarlık yapıyoruz. Kişiliğim gereği karda çocukların okula gitmesi gerektiğine inanıyorum ama taşımalı eğitim nedeniyle sorunlar yaşıyoruz. Mecbur kaldığımız dönemlerde de çocuklara 'kar tatili yapacağız ama siz de söz verin kitap okuyacaksınız' diye çocuklarla pazarlık yapıyoruz. Bu tuttu. Öğrenciler, kitapların fotoğraflarını çekip sosyal medyadan gönderiyorlar. 'Yarın da tatil yapın kitabım yarım kaldı' diyorlar. Böyle bir pazarlık sürüp gidiyor. Güzel olan şey çocukların kitapla haşır neşir olmasıdır. Japonlar yılda kişi başına 25 kitap okuyor. Hindistan, Tayland ve Çin dünyada en fazla kitap okumaya zaman ayıran ülkeler. Çin ve Hindistan'ın dünyanın en kalabalık 2 ülkesi olduğunu dikkate alırsak gelecek 10 yıl içerisinde sadece sanayide değil kültür ve eğitimle de çok öne çıkacaklardır. Onun için biz ne kadar kitaba zaman ayırır, ne kadar çok kitap alıp okursak o kadar iyidir" açıklamalarında bulundu.Konuşmaların ardından fuarın açılık kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra stantları gezerek kitaplar hakkında bilgi aldı. Altı gün sürecek fuar, 26 Şubat Pazar akşamı sona erecek.(Erdi Demür / İHA)