07.05.2017 10:50:24

3 ilkokul öğrencisi tarafından yapıldı!

Bursa'da 3 ilkokul öğrencisi güneş, rüzgar, kar ve yağmurdan elektrik üreten cihazları bilim şenliğinde büyük ilgi gördü

Bursa'da 3 ilkokul öğrencisi güneş, rüzgar, kar ve yağmurdan elektrik üreten cihazları bilim şenliğinde büyük ilgi gördü.Özel bir okulda öğrenim gören 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencileri, okulda ders yaptıkları sırada elektrikler gidince rüzgar, güneş, kar ve yağmurdan elektrik üretebilen "hibritan" isimini verdikleri aleti üretti. Bursa'da gerçekleşen bilim şenliğinde grafen maddesi kullanarak yaptıkları bu buluşu tanıtan 3 öğrencinin standı büyük ilgi görüyor.Güneş, rüzgar, kar ve yağmurdan 20 saatte bin watt elektrik üreten aleti yapan çocukların Bilişim Teknolojileri öğretmeni Salih Güngör, bu mini santralin evlerde de kullanılabileceğini söyledi. Büyük firmalarla hibritan cihazının seri üretimi için görüştüklerini belirten bilişim teknolojileri öğretmeni Salih Güngör, "Okulumuzda öğrencilerimle beraber ders görürken birden elektrikler gitti. Öğrencilerimizle birlikte beyin fırtınası yaparak kendi elektriğimizi nasıl üretiriz diye araştırmaya başladık. Grafen isimli bir maddeye rast geldik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde dünyada daha önce rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üreten buluşlar yapılmıştı. İlk defa yağmur ve karla da elektrik üreten hibritanı ürettik. Bizim buluşumuz rüzgar, güneş, yağmur ve kar ile yani dört mevsim elektrik üretiyor. Şu an hibritanı okulumuzda aktif olarak kullanıyoruz. Bu cihaz bir evin elektrik ihtiyacının yüzde yetmişini karşılıyor. 2 bin liraya mahal ettiğimiz bu cihazdan eve iki tane alınırsa artan elektriği de satabilirler. Bu buluşumuzu büyük firmalara tanıttık. Seri üretime geçip Türkiye'nin elektrikte dışa bağımlığını bitireceğiz" dedi.Hibritanı geliştiren öğrenciler ise "Okulda bilişim teknolojileri dersi görürken elektrikler gitti. Böyle bir proje ortaya çıkartıp 3 ayda bunu ürettik. Bu cihaz her mevsim her havada çalışıyor. 20 saatte bin watt elektrik üretiyor" şeklinde konuştu.(Burak Türker / İHA)