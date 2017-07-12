12.07.2017 11:08:42

3 ilde IŞİD operasyonu: 31 gözaltı

İzmir, Eskişehir ve Elazığ'da düzenlenen IŞİD operasyonlarında 31 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de IŞİD mensubu oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı bulunan 26 şüphelinin adreslerine sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonlarda aranan 21 şüpheli yakalandı. Adreslerde bulunamayan 5 şüphelinin ise aranmalarına devam ediliyor.



ESKİŞEHİR'DE 6 ŞAHIS YAKALANDI



Eskişehir'de IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu 6 şahıs yakalandı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Irak uyruklu M.A.A.Q., F.M.A.Q., M.M.A.J.L., A.Y.M.L.R., C.Y.M.Ş. ile M.D.A.A. yakalandı.



ELAZIĞ'DA 4 GÖZALTI



Elazığ'da IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada IŞİD ile bağlantılı olduğunu değerlendirdiği 4 şüpheliyi tespit etti. Polis, bunun üzerine bugün kent merkezi ve Karakoçan ilçesinde belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaparak 4 şahsı da gözaltına aldı.



Yakalanan 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.