23.02.2017 13:09:45

3 ilde göçmen operasyonu

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Adana, İzmir ve Hatay'ın Antakya ile Altınözü ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yabancı tanıtım kartı bulunmayan Suriye uyruklu 496 kişi yakalandı.

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Adana, İzmir ve Hatay'ın Antakya ile Altınözü ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yabancı tanıtım kartı bulunmayan Suriye uyruklu 496 kişi yakalandı.Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde göçmen kaçakçılığı, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlarını organize şekilde işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 14 Şubat 2017 tarihinde Adana, İzmir ve Hatay'ın Antakya ile Altınözü ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Yapılan operasyonlarda yabancı tanıtım kartı bulunmayan 496 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterebileceği değerlendirilen 3 Ukrayna ve 1 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Bu şahıslar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonda 196 bin 388 adet cinsel uyarıcı ve tıbbi ilaç, 26 bin 528 paket kaçak sigara, 1 adet zulalı araç, 7 adet telsiz, 8 adet telsiz şarj cihazı, 7 adet telsiz şarj adaptörü, 13 bin 656 TL, 4 bin 570 Dolar, 50 Ruble, 2.069.500 Suriye Poundu, 18 adet ajanda, 3 adet not defteri, 20 adet defter, 1 adet 7,65 mm. ruhsatsız tabanca, 8 adet av tüfeği, çeşitli ebatlarda 236 adet silah fişeği, 2 adet bıçak, 1 adet pala, 38 gram esrar, 40 adet cep telefonu ve sim kartı, 1 adet flaş bellek, 1 adet hafıza kartı, 1 adet dürbün ele geçirildi.Yürütülen soruşturma kapsamında olaya karışan 51 şüpheliden 41'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Ayrıca Suriye uyruklu 3 kişi ise sınır dışı edilerek 3 şüpheli de adli kontrol şartı ve 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaya karıştığı değerlendirilen 3 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.