3 ilde göçmen kaçaklığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığınca 26 Ocak'ta Çanakkale merkezli , İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 17 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda bot, bot motoru, sahte ehliyet, can yeleği, telefon, SIM kart ile doküman ele geçirilmişti.