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3 iddiaya 3 yalanlama!
3 iddiaya 3 yalanlama!
31.07.2017 09:15:17

3 iddiaya 3 yalanlama!

Dün Katar karşıtı blok ve bazı yayın organları tarafından dillendirilen, Katarlı hacı adayları, Katar'a hava koridoru ve Kabe'ye uluslararası statü konuları Doha yönetimi tarafından ayrı ayrı açıklamalarla yalanlandı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Dün Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve BAE'nin Dışişleri Bakanları Bahreyn'in başkenti Manama'da bir toplantı gerçekleştirdi.

"DİYALOG" KONUSU

Toplantının ilk başladığı sıralarda AA tarafından servis edilen bir haberde dört ülkenin, Katar'a diyalog çağrısı yaptığı belirtildi. Fakat kısa bir süre sonra 13 maddelik şartlar kabul edildiği taktirde diyaloga açık olunduğu belirtildi.

Ardından Katar - Suudi Arabistan gerginliğinde Katar karşıtı blok ve bazı yayın organları tarafından 3 iddia gündeme getirildi. Söz konusu iddialar Doha yönetimi tarafından yalanlandı.

İşte o iddialar:

1- HACI ADAYLARI KONUSU

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlarından Suudi Arabistan temsilcidi Adil el Cübeyr, Katar'ın hac meselesini siyasileştirdiğini iddia ederek "Katar'ın hac meselesini siyasileştirme girişimini reddediyoruz. Suudi Arabistan, Katarlı hacıları diğer tüm Müslümanlar gibi kutsal topraklarda ağırlamaktan memnuniyet duyar. Hiçbir ülkenin bunu siyasileştirmesini ve farklı amaçları için kullanmasını kabul etmiyoruz" dedi.

2- REUTERS'DAN 'HAVA KORİDORU' İDDİASI

Reuters Haber Ajansı; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar'ın acil durumlarda hava koridorunu kullanmasına izin vereceğini, 4 ülkeninKatar için 9 ayrı koridor açtığı haberi geçti.

Katar Sivil Havacılık Otoritesi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, Katar uçakları için acil hava koridoru tahsis ettiği yönündeki açıklamayı yalanladı. Otoriteden yapılan açıklamada, "Abluka uygulayan ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, hava sahasında Katar uçakları için acil hava koridorlarının tahsis edildiğine ilişkin Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA tarafından yayımlanan haber gerçeği yansıtmıyor. Bu ülkeler, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) uygulamalarında olduğu gibi havacılıkla ilgili herhangi bir duyuruda bulunmadı" ifadeleri kullanıldı.

3- "KABE'YE ULUSLARARASI STATÜ"

El Arabiya televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar'ın Kabe'ye uluslararası statü verilmesini istediğini iddia etti ve "Katar'ın, Mekke'yi uluslararasılaştırma talebi saldırgandır ve krallığa savaş ilanıdır" dedi. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Al Jazeera televizyonunda yer alan açıklamasında "Katarlı hiçbir yetkili, hac idaresinin uluslararası hale getirilmesiyle ilgili bir açıklama yapmadı, hac meselesine uluslararası bir mesele olarak bakılmasına sebep olacak hiçbir işlemde bulunmadı" dedi.


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