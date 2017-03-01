01.03.2017 10:38:16

3. Havalimanı çalışmaları yoğun sise rağmen devam etti

Türkiye'nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı inşaatında çalışmalar, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sise rağmen devam etti

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Türkiye'nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı inşaatında çalışmalar, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sise rağmen devam etti. İlk etabının yüzde 42'si tamamlanan havalimanı inşaatında, yoğun sis altındaki çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.Türkiye'nin en önemli projelerinden olan ve ilk etabının yüzde 42'si tamamlanan 3. Havalimanının yapımı olumsuz hava şartlarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun sis altında kalan 3. Havalimanındaki çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Görüş mesafesinin düştüğü inşaat sahasında işçiler dikkatli bir şekilde çalışmalarına aksatmadan devam etti. Sabah saatlerinde sisin yoğun olmasından dolayı kule vinçleri çalışmaya bir süre ara verdi.Drone ile çekilen görüntülerde 3. Havalimanının iskeletinin tamamen ortaya çıktığı, uçakların yanaşacağı körüklerin yerleri belli olduğu, hava kontrol kulesinin inşaatının ve birinci bölümdeki uçak pistlerinin büyük bir kısmının da yapıldığı görüldü.3. Havalimanının, inşası bittiğinde yıllık 150 milyon yolcu kapasitesine sahip ve dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması bekleniyor. Havalimanında 16 taksi yolu, 500 uçak park kapasiteli toplam 6.5 milyon metrekare büyüklüğünde apron, şeref salonu, kargo ve genel havacılık terminali, 165 yolcu köprüsü, terminaller arasındaki ulaşımın raylı sistemle yapıldığı 4 ayrı terminal binası, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi, 8 kontrol kulesi, her türlü uçak tipine uygun müstakil 6 pist bulunacak. Projede ayrıca devlet konuk evi, 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, havacılık tıp merkezi, oteller, itfaiye ve garaj merkezi gibi tesisler de yer alacak.Havalimanın inşaatında kullanılacak demir çelik miktarının 350 bin tona, alüminyum malzemenin 10 bin tona, camın ise 415 bin metrekareye ulaşması bekleniyor. Havalimanının inşası 4 etapta tamamlanacak. Yapım maliyetinin 10 milyar 247 milyon euro olması öngörülen havalimanının tamamının 2018 sonunda tamamlanması hedefleniyor.(Ahmet Faruk Sarıkoç - Hüseyin Coşkun/İHA)