12.02.2017 18:06:12

3 gündür cenazelerini alan olmadı

İzmir'in Çeşme ilçesinde kaldıkları otele intihar mektubu bırakarak plajda intihar eden yaşlı çiftin cenazelerini bugün de İzmir Adli Tıp Kurumu morgu

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İzmir'in Çeşme ilçesinde kaldıkları otele intihar mektubu bırakarak plajda intihar eden yaşlı çiftin cenazelerini bugün de İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alan olmadı.İzmir'in Çeşme ilçesine tatile gelen Altan Çetin (70) ve eşi Ülker Çetin (68) burada bir otele yerleşmiş, ardından da iki not bırakıp kayıplara karışmıştı. Uzun süre haber alınamayan çiftin cesetleri ise plajda bulunmuştu. Yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için 3 gün önce İzmir Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Yaşlı çiftin cenazelerini almak için Adli Tıp Kurumuna bugün de herhangi bir müracaatın olmadığı öğrenildi.