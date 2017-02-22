22.02.2017 10:20:28

3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Batman merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Batman merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütü yapılanması içerisinde imam konumunda bulundukları ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik Batman merkezli Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Konya illerinde gerçekleştirilen operasyonda 7 şahıs yakalanmış olup, yakalanan şahıslardan 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 4 şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.