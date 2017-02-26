26.02.2017 13:59:34

3 dakikada 5 kilo domates yedi

Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen 'domates' temalı yürüyüşün ardından kadınlar ve çocuklar arasında düzenlenen 'domates yeme' yarışması, renkli görüntülere sahne oldu- 10 yarışmacının katıldığı kadınlar kategorisindeki yarışmada ilk 3 sırayı alanlar, 3 dakika içinde toplamda 13,5 kilogram domates tüketti. Yarışmada, 3 dakikada yaklaşık 5 kilo domates yiyen Ela Karakaya birinci oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen "domates" temalı Sarnıç Tepesi doğa yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşün ardından kadınlar ve çocuklar arasında düzenlenen "domates yeme" yarışması da renkli görüntülere sahne oldu.

Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen doğa yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın da katıldığı yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.

Kumluca Belediyesine ait içinde hayvanat bahçesi, piknik ve mesire alanı bulunan Sarnıç Tepesi'ne ulaşan vatandaşlara, Kumluca Belediyesi ve Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığı tarafından hazırlanan kahvaltı ikram edildi.

Kahvaltının ardından bir konuşma yapan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, belediye olarak her ay bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ve bu yürüyüşlerin her birinin farklı temaları olduğunu belirterek, bu yürüyüşün de temasının "domates" olduğunu söyledi.

Kumluca ve yöresinde üretilen ürünlerin doğal ve kontrollü olarak üretildiğini kaydeden Çetinkaya, "Kumluca'nın var oluş nedeni domates. Bugünkü yürüyüşümüzde Kumlucalılar olarak, üreticiler olarak buradan vermek istediğimiz mesaj şu; Kumluca'da üretilen ürün güvenilir gıda, herkes sofrasında eğer Kumluca'da üretilmişse, üretici bilincinden dolayı hiçbir endişe duymadan yiyebilir. Biz doğal üretim yapıyoruz, toprakta yetiştiriyoruz, geçmişte dedelerimiz, ninelerimiz nasıl yetiştirmişse biz de toprağa bağlı olarak yetiştiriyoruz." dedi.

Bölge üreticilerinin daha çok küçük çiftçi ve aile işletmeleri olduğunu, üreticinin büyük üreticilerle mücadele edemediğini ifade eden Hüsamettin Çetinkaya, "Hal böyle olunca biz ürettiğimiz ürünün kilogramını 1 lira 10 kuruşa satıyoruz, 5 liraya, 6 liraya da onlar satıyor. Halbuki burada olması gereken tam tersi. Eğer tüketiciler bu konuyu bilmezlerse doğal yollarla üretilen ürünü değil, suni olarak yetiştirilen ürünü çok fazla fiyata tüketir." açıklamasında bulundu.

- 3 dakikada 13,5 kilogram domates yediler

Başkan Çetinkaya'nın konuşmasının ardından yürüyüşe katılan kadınlar ve çocuklar arasında domates yeme yarışması yapıldı.

Toplam 10 kadının katıldığı yarışma öncesi yiyecekleri domates kasalarını hassas terazilerle tartarak alan yarışmacılar, jüri üyelerinin gözetiminde en fazla domatesi yiyebilmek için mücadele etti.

Yarışma sonunda 3 dakikada 4 kilo 930 gram domates yiyen Ela Karakaya birinci, 4 kilo 765 gram domates tüketen Meral İlci ikinci ve 3 kilo 580 gram domates yiyen Naciye Aydemir ise üçüncü oldu.

Çocuklar kategorisinde ise 3 dakikada 1 kilo 575 gram domates tüketen Kazım Gencer birinci, 1 kilo 340 gram domates yiyen Beytullah Koncuk ikinci ve 715 gram domates tüketen Yusuf Yıldırım ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Yarışmada birinci olan Ela Karakaya, amaçlarının yarışmak değil, domatesin kalitesini göstermek olduğunu belirterek, "Bizim domatesimiz gayet sağlıklıdır. Burada biz domatesleri hiç yıkamadık. Seradan nasıl geldiyse o şekilde yedik. Doğal ve çok lezzetliydi." diye konuştu.

Kategorisinde ilk sırayı elde eden Kazım Gencer ise biraz zor olsa da yarışmada birinci olarak kupa kazandığı için gururlu olduğunu söyledi.