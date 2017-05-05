06.05.2017 12:00:31

3-D yazıcıyla 14 saatte bina yaptılar

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü güneş enerjisiyle çalışan 3-D yazıcı ile 14 saatte sıfırdan bina inşa etmeyi başardı.

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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü güneş enerjisiyle çalışan 3-D yazıcı ile 14 saatte sıfırdan bina inşa etmeyi başardı.Daha hızlı ve kolay şekilde bina inşa etmek için Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen 3-D yazıcı 14 saatte bina inşa etti. İnsan yardımı olmaksızın güneş enerjisiyle çalışan 3D yazıcı özellikli robot, inşaat sektöründe çığır açacak. Öte yandan, bina yapım maliyetlerini azaltacak yazıcıyla altyapı sistemleri de inşa edilebilecek.İstenilen dolgu materyaliyle her şekil mimari yapıyı inşa edebilme özelliğine sahip 3-D yazıcılı robot geleneksel bina inşa etme yöntemlerini kökünden sarsacak. Daha hızlı ve kolay şekilde yapı inşa edebilen 3-D yazıcı, ana gövdeyi taşıyan kamyon ve robotik koldan oluşuyor. Tüm sistemin güneş enerjisiyle çalışabilmesi sayesinde, ulaşılması zor bölgelerde yeni yapılar inşa edilebilecek.Yazıcıyı geliştirmedeki asıl amacın, uzay araştırmalarına yardım etmek olduğunu dile getiren Steven Keating, "Gelecekte tamamen otomatik ve bağımsız çalışabilen yazıcıyı Mars'a ve Ay'a göndermek istiyoruz. Bu sayede insan unsuru olmadan uzak gezegenlerde yapılar inşa edebileceğiz" diye konuştu.