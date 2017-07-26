26.07.2017 16:11:19

'3 bin 350 konteynerlik kampta 13 bin 500 mülteci yaşıyor'

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Osmaniye'deki 3 bin 350 konteynerin bulunduğu kampta 13 bin 500 Suriyeli sığınmacının kaldığını belirterek, konteyner kentteki sorunu süratle halledeceklerini belirtti.



Akdağ, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Halis Bilden ile birlikte Osmaniye merkez Cevdetiye beldesindeki Suriyeli Türkmen ailelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Yatalak olan hastaları da ziyaret eden AFAD'dan sorumlu Başbakan Yardımcısı Akdağ, gerekli yardımların yapılması konusunda yetkililere talimat verirken, buradaki misafir ailelerle görüşüp istek ve şikayetlerini dinledi, eğitim kampüsünde ders gören öğrencilerle de sohbet etti.



Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akdağ, "Burada bir konteyner kent kurulmuş durumda. Herkesin evinde suyu, banyosu, tuvaleti, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi var. Burada 13 bin 500 kardeşimiz bulunmakta ve 3 bin 350 konteynerimiz var. Buradaki meselemiz; konteynerler geçici olarak buraya gelenler nedeniyle biraz kalabalıklaşmış durumda. Bunu rahatlatacak tedbirleri, valimizle buradaki görevli arkadaşlarımızla konuştuk, süratle halledeceğiz. Bizim için bu geçici barınma merkezlerinde yaşayan kardeşlerimiz başımızın üstündeki misafirlerimizdir. Onu da inşallah bir iki hafta içerisinde iyileştireceğiz" şeklinde konuştu.



Recep Akdağ'ın kamp ziyaretine, Vali Ömer Faruk Coşkun, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AFAD Osmaniye İl Müdürü Serhat Bulut, Kamp Müdürü Ramazan Tıraş ve diğer yetkililer eşlik etti.



