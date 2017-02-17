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3 bin 235 metreküp orman emvali satıldı
18.02.2017 10:40:21

3 bin 235 metreküp orman emvali satıldı

Yığılca ve Gölyaka'da 3 bin 235 metreküp orman emvali açık arttırma usulüyle ihale edildi.

Yığılca ve Gölyaka'da 3 bin 235 metreküp orman emvali açık arttırma usulüyle ihale edildi.

Düzce'nin Yığılca ve Gölyaka ilçesinde açık arttırma usulüyle orman emvalleri ihale edilerek satıldı.

Yılın ilk orman emvali ihalesi Yığılca yapıldı

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünce Göknar, Çam, Kayın üretimlerinden oluşan orman emvali satışı yapıldı. Yığılca İşletme Müdürlüğü satış salonunda açık arttırma usulüyle yapılan ihaleye katılım ve ilgi oldukça yoğun oldu. İhaleye Düzce, Bolu, Sakarya, Bursa, Kastamonu, Karabük, İstanbul ve Tekirdağ'dan çok sayıda alıcı firma katıldı.

Satışa çıkarılan 2 bin 568 metreküp emvalden 2 bin 353 metreküp emvalin satıldığı ve yaklaşık 676 bin TL gelir elde edildiği bildirildi.

Gölyaka'da 882 metreküp satıldı

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü 2017 yılı ilk orman emvali satış ihalesi İşletme Müdürlüğü Satış salonunda yapıldı.

İhaleye çıkarılan 882 metreküp orman emvalinin tamamının satıldığı, ürünlerin ortalama fiyatları, 2. sınıf Kayın tomruk 755 TL, 3. sınıf Kayın tomruk 412 TL, Kayın kağıtlık odun 286 TL., 3. sınıf Göknar tomruk 320 TL ve Göknar kağıtlık odun 211 TL olarak gerçekleştiği bildirildi.

İhalede özellikle Kayın emvallerine talep oldukça yüksekti, Kayın emvallerini alabilmek için kıyasıya rekabet yaşandı ve orman emvalleri yüksek fiyatlardan alıcı buldu.
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