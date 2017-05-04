04.05.2017 23:08:09

3. Altın Baklava Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

GAZİANTEP (İHA) â€' Gaziantep'te 3. Altın Baklava Film Festivali'nin gala gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

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GAZİANTEP (İHA) â€" Gaziantep'te 3. Altın Baklava Film Festivali'nin gala gecesinde ödüller sahiplerini buldu.Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki gala gecesi açılış konuşmalarıyla başladı. İlk olarak açılış konuşması yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz coşkulu kalabalığa seslendi. Rektör Yılmaz'ın ardından HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu konuşmasını yaptı. Gala gecesi son açılış konuşmasını ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gerçekleştirdi.Ünlü jüri isimleri Gaziantep'teHKÜ tarafından Gaziantep'te geleneksel bir hale gelerek bu yıl üçüncüsünün yapıldığı festivale, Türkiye genelinden 286 farklı film ile katılan üniversite öğrencilerinin, "Kurmaca" ve "Belgesel" kategorilerinde hazırladığı filmler jüri tarafından ayrı ayrı incelendi. Jüri başkanlığını Yeşilçam'ın Efsane Oyuncusu Hülya Koçyiğit'in yaptığı, son günlerin sevilerek izlenen Diriliş Ertuğrul dizisinin baş rol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve Vizontele, Gora, Aşk Tesadüfleri Sever gibi birçok filmin yönetmeni olan Ömer Faruk Sorak'ın juri üyeliğini yaptıkları festivalde, her iki kategoriden dereceye giren ilk üç film jüri tarafından ödüllendirildi. İki gün süren atölye programıyla sinemaseverleri bir araya getiren festivalin ilk gününde öğrencilerle söyleşi yapan Ömer Faruk Sorak, soruları cevaplayarak hayat hikayesinden, çektiği filmlerden, yaşadığı zorluklardan bahsetti. Gala gecesi öncesi öğrencilerle buluşan diğer jüri isimleri Hülya Koçyiğit ve Engin Altan Düzyatan, kendilerine yöneltilen soruları keyifli bir dil ile cevapladı. Öğrencilerin soruları arasında keyifli anlar yaşayan jüri üyeleri, genç sinemaseverlere tavsiyelerde bulundu.7 film ödüle layık görüldüÜniversite öğrencileri tarafından hazırlanan 286 filmin yarışa katıldığı 3. Altın Baklava Film Festivalinde, 13 yarı finalist arasından 6 kurmaca, 7 belgesel dalında finale kalan filmler, jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirilen filmlerden 4 kurmaca, 3 belgesel film finale çıkmaya hak kazandı. İki kategoride filmin yarıştığı gecede 3 belgesel film, 4 kurmaca film olmak üzere toplam 7 film ödül aldı."Kuyu" En İyi Kurmaca FilmKurmaca kategorisinde en iyi kurmaca film ödülü; yönetmenliğini Rıdvan Yavuz'un yaptığı "Kuyu" filmi (Atatürk Üniversitesi) alırken, en iyi 2. kurmaca film ödülünü; yönetmenliğini Ömer Faruk Özmen'in yaptığı "Beyoğlu Sineması" filmi (Marmara Üniversitesi), en iyi 3. kurmaca film ödülünü ise iki film ve yönetmen paylaştı; yönetmenliğini Mahmut Gülkanat'ın yaptığı "Birinci Tekil Şahıs (Beykent Üniversitesi) ve Süleyman Demirel'in yaptığı "Asfalt" filmi (Ankara Üniversitesi) aldı."Gözyaşı Yolu" En İyi Belgesel FilmBelgesel kategorisinde en iyi belgesel film ödülü; yönetmenliğini Engin Türkyılmaz'ın yaptığı "Gözyaşı Yolu" filmi (Ege Üniversitesi) alırken, en iyi 2. belgesel film ödülünü; yönetmenliğini Özlem Şahin'in yaptığı "Natamam" filmi (Mersin Üniversitesi), en iyi 3. belgesel film ödülünü ise; yönetmenliğini Celal Karasakal'ın yaptığı "İpeğin 4300 Teli" filmi (Hasan Kalyoncu Üniversitesi) aldı.Gaziantep'in bir markası olan baklava, HKÜ'nün 3. Altın Baklava Film ödülleri ile önemli bir sanat ve kültür markası haline geldi. Her sene yapılması planlanan ve bu yıl üçüncüsü yapılan festival büyük ilgi topladı. Altın Baklava Film Festivali büyük ilgi ve yoğunluk ile yapılırken jüri üyelerine hediye takdimleri yapıldı. Engin Altan Düzyatan'a HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ödülünü verirken, Hülya Koçyiğit'e ödülünü ise Nevin Kalyoncu takdim etti. Gala gecesi toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.