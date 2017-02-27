27.02.2017 19:10:47

29 kişinin yargılandığı FETÖ davası başladı

Samsun'da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurların aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 29 kişinin FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanmasına başlandı.

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Samsun'da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurların aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 29 kişinin FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanmasına başlandı.Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte üye olmak ve finans sağlamak suçlarında meslekten ihraç olan kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce görevli memurlardan oluşan 3'ü tutuklu 29 kişi bugün hakim karşısına çıktı. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması sanık sayısı fazla olduğu için adliyenin konferans salonunda yapıldı. Tutuksuz olarak yargılanan, vaizken memuriyetten ihraç olan H.M.A. verdiği ifadede FETÖ örgütünün dini temeli zayıf ya da zengin kişileri tercih ettiğini söyledi. H.M.A., "Vaaz verdiğim camilerde cemaatin arkasında namaz kılmak zoruma gidiyor. Beraatimi istiyorum ve bir an önce görevime dönmek istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ü.B. ve Ö.Ö.'nün tahliyesine, İ.P.'nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 24 Nisan'a ertelendi.