21.07.2017 15:23:14

29 kişi pastadan zehirlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin edilen 29 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aynı pastaneden aldıkları pastaları yiyen biri hamile 9 kadın, 9 erkek ve 11 çocuk olmak üzere farklı ailelerden toplam 29 kişi geceleyin baş dönmesi, kusma, karın ağrısı ve halsizlik şikayetleri ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine geldi. Yedikleri gıdadan zehirlendikleri anlaşılan hastaların tedavilerine başlandı. Durumu ağır olan biri kişi yoğun bakımda bir kişi kadın doğum servisi, 5 çocuk, çocuk servisi ve 7 kişi ise acil serviste gözlem altında tutulurken tedavileri tamamlanan 15 kişi taburcu edildi.



Yapılan ilk incelemede gıda zehirlenmesinin bir pastaneden alınan pastalardan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.



Yedikleri pastadan zehirlenenlerin hayati tehlikeleri bulunmazken, Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.