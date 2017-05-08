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28 yıldır mahallenin muhtarı
08.05.2017 17:17:46

28 yıldır mahallenin muhtarı

Edirne merkez Babademirtaş Muhtarı Haluk İnağ, 6 dönemdir hiç aralıksız muhtarlık görevini sürdürüyor.

Edirne merkez Babademirtaş Muhtarı Haluk İnağ, 6 dönemdir hiç aralıksız muhtarlık görevini sürdürüyor.

Mahallesini ve halkı için 1989 yılından bu yana gece gündüz demeden çalışan İnağ, 2019'da yapılacak olan muhtarlık seçimlerinde tekrar aday olmayı hedefliyor. Genç yaşta başladığı muhtarlık görevinde yaşı ilerleyen İnağ, 20 yıl önce muhtarlık görevini yürütmenin zor bir iş olduğunu dile getiriyor.

Muhtarlığa başladığı dönemi anlatan İnağ, "1989 yılı Mart ayında il defa seçildim. Hiç ara vermeden hala muhtarlık yapıyorum. 60 yaşındayım. Göreve 32 yaşında başladım. Bizim daha önceki mahalle muhtarımız, abimiz, yaşlı olması sebebiyle muhtarlığı bırakma kararı aldı. Bizi tanıdığı için bir girişimi oldu. 'Ben bırakıyorum artık. Genç olarak seni uygun görüyorum' dedi. Bende niyetlendim ve kısmet oldu. Halkımızın da desteğini alarak muhtarlık görevine başlamış oldum" dedi.

"İşlerimiz bilgisayar çıkınca üzerine yıkıldı"

Muhtarın görev ve sorumluluklarını belirten İnağ, "Muhtarlık mahalleyi temsilen kamu kurumlarıyla mahalle arasındaki köprü vazifesidir. Mahallelinin arz ve isteklerini gerekli yerlere iletmek ve takip etmek. Çözüme ulaştırmak. Kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak. Günün şartlarına göre işlerimizde değişmeler oluyor tabii ki. Göreve başladığım zamanlardaki gibi değil. Bir sistem var. Sistem rahat rahat çalışıyor. Eksiklerimiz var bizim gördüğümüz. Esikleri gidereceklerini tahmin ediyoruz. Tespit ettiğimiz eksiklikler var bunları yukarıya iletmeye çalışıyoruz. Yukarıdaki yerel yönetimler bizler hakkında neler düşünüyorlar açıklama olmadı ama duyumlarımız yeni bir sistem oluşturmak üzere oldukları. Yeni sistemde bize yeni görevler yükleneceğini tahmin ediyoruz. Bazı işlerimiz bilgisayar çıkınca üzerine yıkıldı. Herkes bilgisayar ortamında gerekli çıktıları alabiliyor" şeklinde konuştu.

"Kayıtlı bir sistem yoktu"

Eskiden mahalle halkını kayıt altına almada sıkıntıların olduğunu ifade eden İnağ, "O zamanlar kayıtlı bir sistemimiz yoktu. Kimler mahallede ikametgah ediyor, kayıtlı bir sistem yoktu. İkametgah edenleri yakın çevresi tanıyordu o şekilde çözüyorduk işi. Şimdi bir sisteme bağlandı. Herkesin kimliğini, oturduğu yeri görebiliyoruz. Mahallemize yeni gelenlerin kayıtları tutuluyor" dedi.

"Siyasi kimliğimize göre seçilmiyoruz"

Muhtarların siyasi kimliklerine göre seçilmediğini vurgulayan İnağ, "Muhtarlıkta siyaseti araya sokmamaya çalışıyoruz. Siyasi kimliğimize göre seçilmiyoruz biz. Milletin desteğini alarak seçime gidiyoruz. Her türlü görüşe sahip kişiler bizlerin seçilmesinde rol oynuyor. Bizde hangi partili olduğunu gözetmeksizin görevimizi yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeşil ve çocuk park alanlarımızı fazlalaştırmak istiyoruz"

Mahallesinde çok sayıda çocuklar için oyun alanı oluşturmak istediğini fakat yer sıkıntısı yaşadığını belirten İnağ, "Bizim mahallemiz eski yerleşim alanlarından olduğu için yeşil saha sıkıntısı, çocuk oyun alanı sıkıntısı çekmekteyiz. Yer arıyoruz. Küçükte olsa bir iki tane çocuk parkı yaptırabildik. Mahallemize bir sağlık ocağı kazandırdık. Yeşil ve çocuk park alanlarımızı fazlalaştırmak istiyoruz ama yer yok. Emlak yerlerinden yer çıkartabilirsek çocuklara hitap edecek oyun alanları yaptırmak istiyorum" dedi.

"Belediye ile ortak hareket ediyoruz"

Belediye ile sorunları çözme konusunda ortak hareket edebildiklerini söyleyen İnağ, "Belediye ile ortak hareket edebiliyoruz. Belediyedeki arkadaşları eski olduğumuz için tanıyoruz. Eksik ve şikayetlerimizi bildiriyoruz. En kısa yoldan eksiklerimizi gidermeye çalışıyorlar. Çalıştırıyoruz daha doğrusu. Bir sorun yok şu anda" şeklinde konuştu.

"Biz muhtarlığın ceremesini çektik"

Muhtarların maaş konusuna da değinen İnağ, "Son iki senedir bize maaş bağlandı. Biz önceden zorluk çektik. Muhtarlık binası benim kendi yerim. Muhtarlarımıza, muhtarlık binası yapılmasını arzu ediyoruz ama eksiklerimiz var, 5-6 mahallemizde. Bunları belediye yetkilileri ne zaman giderir. Muhtarlık hizmet binası yapılabilecek yerlerin tespit edip bildirdik belediyeye. Bizim mahallemiz adına da yapılırsa çok iyi olacak. Daha önceki dönemde biz muhtarlığın ceremesini çektik. Bundan sonraki arkadaşlar tabii ki eski muhtarlara göre daha rahat bir ortamda görev yapıyorlar" diye konuştu.

"Muhtarlığı tekrar yapmam konusunda ısrar ediyorlar"

Mahalle halkının muhtarlık görevini yürütmede memnun olduğunu aktaran İnağ, "Ben mahallemin yerlisi olduğum için tanınıyoruz mahallede. Mahallede doğup büyüdük. Kimseye yanlışımız olmadı. Kimseyi incitmemeye, herkesin derdine çare olamaya çare olmaya çalışıyoruz. İlişkilerimiz bu şekilde yürüyor. Şimdiye kadar şikayet almadım. Muhtarlığı tekrar yapmam konusunda ısrar ediyorlar. Bir dönem daha muhtarlık yapacağım. Gençliği siyasete ve muhtarlığa uzak görüyorum. İlgileri yok" dedi.
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