01.03.2017 17:42:39

28 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı

Bolu polisinin operasyonuyla, 8 ilde 28 ayrı suçtan aranan şahıs, günü birlik kiraladığı 1+1 evde kıskıvrak yakalandı.

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Bolu polisinin operasyonuyla, 8 ilde 28 ayrı suçtan aranan şahıs, günü birlik kiraladığı 1+1 evde kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Bolu kent merkezinde günlük kiralanan 1+1 evlerde denetimlerini sıklaştıran Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, bir ihbar üzerine Karaçayır Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlediler. Evde bulunan ve 28 ayrı suçtan 8 ilde aranan Hacı O. (25), asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şahsın, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, sahte kimlik kullanma ve hırsızlık suçlarından arandığı belirtildi. Şahıs ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin günlük kiralanan 1+1 evlerde denetimlerine devam edeceği ifade edildi.