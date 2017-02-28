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28.02.2017 23:36:10
28 Şubat'ın 20. yılı
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Böbrek nakli yapılan genç, 13 yıl sonra su içti
13 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlı yaşayan Kadri Özdemir böbrek bağışıyla yeniden hayata tutundu.
28.02.2017 21:56:09
Kayseri'de kuduz karantinası
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine Palas Mahallesi karantinaya alındı.
28.02.2017 21:22:07
İran’dan Irak’a ‘kum fırtınası’ suçlaması
İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde geçen hafta yaşanan kum fırtınası büyük zarara neden oldu.
28.02.2017 20:59:59
Başbakan Yıldırım Rasim Ljajıc'i kabul etti
Başbakan Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajıc'i kabul etti.
28.02.2017 19:55:42
Marmara ve Kuzey Ege için sis uyarısı
Marmara bölgesi geneli ile Kuzey Ege kıyılarında, yer yer yoğun sis beklendiği uyarısında bulunuldu.
28.02.2017 19:36:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'a gitti.
28.02.2017 19:22:57
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bugün ve yarın, seferlerin yüzde 10'u azaltılacak.
28.02.2017 18:44:30
TİMETÜRK
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TİMETÜRK
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HABERLERİ
GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mart 2017
'Hayat emaresi olan bütün firmalar kurtarılacak'
Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Türel, Antalyalı iş adamlarıyla bir araya geldi
Başbakan Yardımcısı Canikli: 'Nefes alan, hayat emare
Sportfreunde Lotte-Borussia Dortmund maçı ertelendi
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