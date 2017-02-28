28.02.2017 21:02:31

28 Şubat'ın 20. yılı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği:- '28 Şubat, Türkiye'ye yönelik bir kasıttı, 15 Temmuz hain darbe girişimi de öyle... Bunu biliyoruz, hatırlıyoruz, hatırlatmayı sürdüreceğiz'

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 28 Şubat'ın ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye'ye yönelik bir kasıt olduğunu, bunu bildiklerini, hatırladıklarını ve hatırlatmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan zulüm ve baskı yıllarını hatırlatmak adına İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok noktasında basın açıklaması yapıldığı aktarıldı.

ÖNDER'in, özellikle imam hatipli öğrencilere dönük haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı verdiği mücadelelerin hatırlatıldığı açıklamada, 28 Şubat döneminin mağdurları ve şahitlerinin yapılan basın açıklamalarına büyük ilgi gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, ÖNDER'in, Türkiye genelinde hizmet veren imam hatip mezun derneklerle eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptığı aktarılarak, "28 Şubat post-modern darbesi" olarak geçen süreci hafızalarda diri tutmak gerektiği vurgulandı.

"İrtica ile mücadele" adı altında sürdürülen ve MGK kararlarıyla uyumlu bir şekilde siyasi erk tarafından hayata geçirilen uygulamaların, 2009'a kadar devam ettiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şüphesiz sözü geçen uygulamalar ülkemizin toplumsal dinamiklerine aykırı bir biçimde ve ısrarla yürütüldü. 8 yıllık kesintisiz eğitim yasası sebebiyle imam hatiplerin ortaokul kısmı kapandı, katsayı uygulamasıyla mezun öğrencilerin kendi alanları dışında lisans tahsili yapmalarına mani olundu, üniversitelerimizde öğrenim görmeyi sürdüren başörtülü öğrencilerin okullarına devam etmesi yasaklandı ve 'irtica' yaftasına maruz kalan binlerce memur işinden oldu. 10 binlerce insanın hayatını doğrudan etkileyen hukuksuzlukların karşısında medya, hukuk ve siyaset cephelerinden yeterli destek gelmeyince, ÖNDER şemsiyesi altındaki 400'den fazla imam hatip derneği taşın altına elini, gövdesini koydu, her fırsatta yaşananları kamuoyuna duyurdu."

Açıklamada, 28 Şubat'ı hatırlatmanın, bugünü anlamlandırmak ve yarını okumak için elzem bir ihtiyaç olduğu belirtilerek, "Türkiye'mizde sayısı milyonları bulan imam hatip camiasını yıllarca mağdur ederek sistemin dışına atmayı amaçlayan 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararlarının üzerinden 20 yıl geçti. ÖNDER olarak bizler, bu süre zarfında haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı mücadele eden milyonların sesi olma gayretinden hiç vazgeçmedik, yaşananların canlı şahidi ve hafızası olma misyonunu üstlendik." ifadesine yer verildi.

- "28 Şubat zihniyeti 15 yıl geçmeden karanlığa gömüldü"

Bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat zihniyetinin henüz 15 yıl geçmeden karanlığa gömüldüğüne tanık olunduğu vurgulanan açıklamada, "15 Temmuz'da tüm mazlum coğrafyaların elleri kalbinde, ağızlarında dualarla seyrettiği memleketi ve maneviyatı müdafaa direnişini oluşturan temel motivasyonun aynı ruh kökü ile beslenen bir düşüncenin eseri olduğunu biliyoruz. Bu ruh, 28 Şubat'ta tecrübe edilen kötülükleri püskürtme adına meydana gelmiş bir bilinç haliydi. ÖNDER olarak iyiliği yayan ve fenalıkları def eden yeni bir iyilik neslinin yetişmesinde üstlendiğimiz vazifenin hakkını verme gayretinde olacağız ve ümitlerimizi yitirmeyeceğiz. 28 Şubat, Türkiye'ye yönelik bir kasıttı, 15 Temmuz hain darbe girişimi de öyle... Bunu biliyoruz, hatırlıyoruz, hatırlatmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.