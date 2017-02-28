28.02.2017 18:58:31

28 Şubat'ın 20. yılı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu: - 'Dün olduğu gibi bugün de zulüm ve haksızlık nereden gelirse gelsin, kime karşı işlenirse işlensin rahatsız ve karşısında olacağımızı kamuoyuna bildiririz'

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), dün olduğu gibi bugün de zulüm ve haksızlık nereden gelirse gelsin, kime karşı işlenirse işlensin bunun karşısında olacaklarını bildirdi.

TGSP'den yapılan yazılı açıklamada, "Unutulmamalıdır ki 28 Şubat post-modern darbesi; ruhunu emperyalist iradeye teslim etmiş, kalbini kin ve öfke ile kirletmiş müstevli zihniyetin taşeronlarının aziz milletimizin İslam'la yoğrulmuş kadim değerlerine ve geleceği olan nesle karşı giriştikleri 'Topyekun Savaştı'." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ahmet Yesevi'den nefes alan, Hacı Bektaş-ı Veli'den ders alan, Mevlana ve Yunus Emre'den beslenen Anadolu medeniyeti ruhunu, ülkenin gençleri olarak yaşatmaya devam edeceklerine vurgu yapılan açıklamada, "Dün olduğu gibi bugün de zulüm ve haksızlık nereden gelirse gelsin, kime karşı işlenirse işlensin rahatsız ve karşısında olacağımızı kamuoyuna bildiririz." ifadesine yer verildi.