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28.02.2017 13:17:24
'28 Şubat Fotoğraf Sergisi'
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Adliyede polise saldırı: 2 gözaltı
Mersin Adliyesi arkasında polise küfredip, saldıran 2 kişi gözaltına alındı.
28.02.2017 13:21:40
Erdoğan'dan 'Karargah Rahatsız' manşetine sert tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Karargah Rahatsız' manşetine çok sert tepki gösterdi.
28.02.2017 13:01:54
iPhone 6'da büyük sorun çözüldü
iOS için yayınlanan güncellemeyle bazı iPhone'larda yaşanan 'kendi kendine kapanma' sorunu çözüldü!
28.02.2017 12:53:48
BDDK'dan yönetmelik değişikliği
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, likidite karşılama oranı hesaplamasına ilişkin dikkate alınacak tarihte güncelleme yaptı.
28.02.2017 12:49:21
Açıkta satılan sigaralar kaldırılıyor
Akdağ, 'Açıkta sigara satılmasının önüne geçeceğiz. Sigaraları genellikle marketlerde para ödenen kısımlara koyarak orada cezbediyorlar' dedi.
28.02.2017 12:43:57
İkinci el araçlarda garanti kapsamı 10 bin kilometre
Tüfenkci, ikinci el araç satışlarında 10 bin kilometre araçlarında garanti kapsamına gireceğini açıkladı.
28.02.2017 12:33:25
Fenerbahçe'den 19 sezonun en kötü başlangıcı
Fenerbahçe, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde, son 19 sezonun en kötü ikinci devre başlangıcına imza attı.
28.02.2017 12:26:44
TİMETÜRK
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Cami yanında uyuşturucu satan gence 20 yıl 7 ay 15 gü
Başakşehir'de okullara spor malzemesi desteği
LÖSEV Develi'de bilgilendirme semineri düzenledi
Konyaspor'un Olağan Genel Kurul tarihi açıklandı
Sudanlı çift bebeklerinin ismini 'Recep Erdoğan' koyd
Sayaç okuma personelleriyle toplantı yapıldı
Dursunbey'de 3. Etap TOKİ kayıtları başladı
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