28.02.2017 18:37:33

28 Şubat'a millet ömür vermedi'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, 'Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat'a millet ömür vermedi

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat'a millet ömür vermedi. Bin yıl süremedi ama milletin iktidarı bin yıl sürecek" dedi. Kaya, milletin vesayet odaklarına imkan tanımamak adına güçlü Türkiye'nin devamı için bu anayasa değişikliği teklifine evet diyeceğine inandığını söyledi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kadın Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şubattan Sonra" programına katıldı. Program öncesinde 28 Şubat'la ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kaya, "Sergiyi dolaştım, çok duygulu anlar yaşadım. Bu ülkede vesayet odakları ekonomik, siyasal hiçbir suçu olmayan masum kızları, öğrencileri okullarından attılar. Sergide de görünce bir kez daha o günleri yaşadım. Benim ablam da 28 Şubat'ta okulundan atılan, İstanbul Üniversitesinde birinci olmasına rağmen okula alınmayan kızlardan biriydi. Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat'a millet ömür vermedi. Bin yıl süremedi ama milletin iktidarı bin yıl sürecek. Bu ülkede milli iradenin dışında hiçbir güç yoktur. Milli iradenin dediği olur. Bugün 16 Nisan referandumunun arifesinde biz AK Parti kurulduğu günden beri milletimize güvendik. Ve milletimizle yol olduk ve bu millet 15 Temmuz'da da iradesinin arkasında olduğunu gösterdi. Ben 28 Şubat'ın 20. yıldönümünde hemen arkasından yapılacak referandumda da bu milletin tüm vesayet odaklarını sonsuza dek, artık Türkiye'de vesayet odaklarına hiçbir şekilde imkan tanımamak adına yeni güçlü Türkiye'nin devamı için bu anayasa değişikliği teklifine güçlü bir şekilde evet diyeceğine inanıyorum. 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması için Türkiye'de güçlü bir şekilde hep birlikte evet değişikliğine evet diyeceğiz" diye konuştu.(Doğan Can Cesur/İHA)