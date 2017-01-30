30.01.2017 19:18:54

28 askere tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 28 ByLock'çu asker hakkında tutuklama talebi istendi.

'Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanan asker yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 askerin işlemleri tamamlandı. 28 ByLock'çu asker hakkında tutuklama istendi.

'FETÖ/PDY'ne mensup kişiler arasında kullanılan kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullandığı tespit edilen askerlere yönelik düzenlenen operasyonlarda yeni bir gelişme yaşandı.

İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 39 askerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

28'İ İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen çeşitli rütbelerdeki ByLock kullanıcısı 39 askeri personelin 28'i için üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair 'kuvvetli suç şüphesinden' dolayı tutuklama talep edildi. 11 şüpheli için ise adli kontrol şartıyla serbestlik istendi.

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