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Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı
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28 Aralık 2016 gazete manşetleri
Bugün hangi gazete ne yazdı? Gündemin öne çıkan haberleri gazete manşetlerinde...
28 Aralık 2016 gazete manşetleri
Bugün hangi gazete ne yazdı? Gündemin öne çıkan haberleri gazete manşetlerinde...
Limon suyunun faydaları
Böbrek taşına ve zayıflamaya birebir! İşte limon suyunun inanılmaz faydaları..
Çatışmaların savunmasız mağduru çocuklar...
Bir çok kişi mutluluğunu ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekerken bir çok kişi içinde bulunduğu zorlukları belgelemek ister.İşte o fotoğraflardan bir kaç örnek...
Soğuk havalara kış çayları kalkanı
Kış havasının hastalıklara yol açmaması için beslenmede eksik edilmemesi gerekenler arasında kış çayları da bulunuyor. Ancak bu içeceklerin yarar yerine zarar vermemesi için miktarlarına ve yapılışına dikkat etmek gerekiyor.
2016'da bunlara para yatıran köşeyi döndü
2016 yılı tüm dünya piyasalarında dalgalanmaların oldukça fazla olduğu bir yıldı. İşte 2016 yılında değeri en fazla artan ve azalan emtialar...
27 Aralık 2016 gazete manşetleri
Gündemde öne çıkan haberler gazete manşetlerinde...
2016'da hizmete giren projeler
Türkiye'de bu yıl, teknolojisi ve yatırım büyüklüğü dolayısıyla merakla beklenen projeler hayata geçirildi.
Berlin'den 'Halep İçin Sivil Yürüyüş'
Suriye’de bombardımanların son bulmasını ve sivillere insani yardım ulaştırılmasını talep eden 'Halep İçin Sivil Yürüyüş' hareketi Berlin’den yola çıktı.
Vücuttaki zehiri yok ediyor! İşte tahinin faydaları
'TAHİN' vücuttaki zehri yok edebilen tek besin! Öyle ki balıktan sonra helva yenilmesinin bile amacı balıktaki ağır metalleri yok etmek içindir.
İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi
Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Örgütü ofisi önünde bir araya gelen İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin aileleri, cezaevindeki yakınlarına destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıdı.
Hint Okyanusu Depremi ve Tsunaminin 12. yıl dönümünü
26 Aralık 2004 günü Endonezya'nın Sumatra adasının batı kıyısı açıklarında meydana gelen Hint Okyanusu Depremi ve Tsunamisinin 12. yıldönümü dolayısıyla, Endonezya'nın Açe kentinde bulunan 'Ulee Lheue' toplu mezarında anma töreni düzenlendi. Mezarları ziyaret eden Endonezyalılar, hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti.
İstanbul'a kar geliyor! İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji'nin yaptığı 5 günlük değerlendirmeye göre pazartesi gününden yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. İstanbul'a ise Perşembe günü kar yağacak.
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