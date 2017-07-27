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27 Temmuz 2017 gazete manşetleri
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27 Temmuz 2017 gazete manşetleri
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait bir binaya el koydu
Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde, Filistinlilere ait 3 katlı bir binaya el koyduğu bildirildi. İsrail askerleri eşliğinde kentin Eski Şehir bölgesinde yaşayan Ebu Receb ailesine ait eve gelen Yahudi yerleşimciler, ellerindeki 'belgeleri' göstererek, binanın kendilerine ait olduğunu iddia etti. Binaya el koyan Yahudi yerleşimciler, İsrail bayrağı astı.
'Trump' maskesi ile soygun yaptılar
İtalya'nın Torino şehrinde ABD başkanı Donald Trump'ın maskesiyle çok sayıda ATM'nin içindeki paraları alıp kaçtı. 26 ve 30 yaşlarındaki iki erkek kardeş, soygunda kullandıkları beyaz Mercedes marka arabalarını, tanınmamak için siyaha boyadı. İtalyan polisi Trump maskeli soyguncuları yakaladığını açıkladı.
26 Temmuz 2017 gazete manşetleri
25 Temmuz 2017 gazete manşetleri
Erdoğan Katar'da!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ile Türkiye saati ile saat 12.25'te Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
24 Temmuz 2017 gazete manşetleri
IŞİD'liler Musul'dan kadın kılığında kaçmaya çalışıyor
Irak'ın Musul'u IŞİD'den almasının ardından şehrin belli bölgelerinde sıkışan IŞİD mensupları kadın kılığında kaçmaya çalışıyor.
Hollanda'da 'Halep'i Yaşa' minyatür sergisi
Hollanda'da kurulan minyatür sergi, ziyaretçilerine Halep'teki durumu yaşatıyor. Başkent Amsterdam'da, Power of Art House tarafından Suriye'deki iç savaş nedeniyle harabeye dönen Halep şehrinin savaş sonrası görüntüsünü yansıtan ve açık havada kurulan minyatür sergi büyük beğeni topladı.
22 Temmuz 2017 gazete manşetleri
İsrail Beyazıt Meydanı'nda protesto edildi!
Çeşitli sivil toplum kuruluşları, Beyazıt Meydanı'nda cuma namazının ardından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.
İsrail Filistinliler'e müdahale etti: Yaralılar var!
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