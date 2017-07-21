21.07.2017 14:51:18

27 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak Ereğli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 27 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir pastaneden aldıkları yiyeceklerden zehirlendikleri iddia edilen 27 kişi, tedavi altına alındı. İlçe merkezindeki bir pastaneden aldıkları ürünleri yiyen 27 kişi, bir süre sonra baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastanelere müracaat etti.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilçedeki hastanelerde tedavi altına alınan 27 kişi arasında, hamile bir kadının da bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.