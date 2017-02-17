17.02.2017 13:35:25

2600 rakımda karla mücadele çalışması

HAKKARİ (İHA) â€' Hakkari'nin Durankaya beldesinin alternatif yolu olan 2600 rakımlı Şivekör Tepesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

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HAKKARİ (İHA) â€" Hakkari'nin Durankaya beldesinin alternatif yolu olan 2600 rakımlı Şivekör Tepesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.Yüzlerce köy ve mezra yolunun kapalı olduğu Hakkari'de karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, şehirden 12 kilometre mesafede bulunan 2600 rakımlı Durankaya beldesinin alternatif yolu olan Şivekör Tepesinde 3 iş makinesi ile karla mücadele çalışması başlattı.Kar kalınlığını yer yer 3 metreyi bulduğu zirvede, kar savurma makinesi yer yer zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü 2600 rakımda belde yolunun bir an önce açılması için çalışmalar sürüyor.