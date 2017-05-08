08.05.2017 15:56:21

250 öğrenci daha 'trafik dedektifi' oldu

-OPET'in desteğiyle 4 yıldır sürdürülen ve yaklaşık 3 milyon öğrenciye ulaşılan 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında, trafik güvenliği eğitimine katılan 250 öğrenci daha 'trafik dedektifi' oldu

OPET'in desteğiyle 4 yıldır sürdürülen ve bugüne kadar yaklaşık 3 milyon öğrenciye ulaşılan "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, trafik güvenliği eğitimine katılan 250 öğrenci daha "trafik dedektifi" oldu.

OPET açıklamasına göre Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası, Ankara Mamak'ta bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde düzenlenen törenle başladı.

Tören dahilinde Mamak Abidinpaşa İlköğretim Okulu ve 75. Yıl İlköğretim Okulundan 250 öğrenciye "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik güvenliği eğitimi verilirken, emniyet kemeri simülatör aracı da konuklara tanıtılarak kullanımlarına sunuldu.

Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yer alan trafik kazalarını önlemek ve daha bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Polis Eşleri Kaynaşma Yardımlaşma Derneği (PEKAY) ve OPET ortaklığında yürütülen "Trafik Dedektifleri Projesi" geleceğin sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmeyi hedefliyor.

Bugüne kadar 3-17 yaş arası 3 milyona yakın çocuk ve genç ile dolaylı olarak ailelerine trafik bilinci aşılayan projede eğitimlere katılan çocuk ve gençlere "Trafik Dedektifi" unvanı verilerek trafik konusunda bilinçli bir davranış modeli geliştirmeleri sağlanıyor.

Projenin devreye alındığı 2013-2015 kaza istatistiklere bakıldığında, ölümlü kazalarda çocuk ölüm oranının yüzde 3,7 azaldığı görülüyor.

Eğitimler; trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları başlıkları altında düzenleniyor.

Trafik Dedektifleri Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanında çocuk ve gençlere trafik güvenliği bilinci aşılanırken "yaşam kemeri" bilinci ile de OPET İstasyonlarına giren herkesin, "Lütfen yaşam kemerinizi takınız" sözleriyle uyarılması ve bu söylemin tüm Türkiye'yi kapsayacak bir harekete dönüştürülerek, bugün yüzde 47 olan kemer kullanma oranının, bir yıl içinde yüzde 70'lere çıkarılması hedefleniyor.