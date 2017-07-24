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25 yaşında 8.15 milyon dolar kazandı!
24.07.2017 08:52:57

25 yaşında 8.15 milyon dolar kazandı!

2017 Dünya Poker Serileri şampiyonu olan 25 yaşındaki Scott Blumstein, 8.15 milyon dolar (28.6 milyon TL) kazandı.

ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen 2017 Dünya Poker Serileri finalinde şampiyon belli oldu.

25 yaşındaki Scott Blumstein, 7.221 katılımcı arasında finalde 226.45 milyon değerindeki çiple en yakın rakipleri Dan Ott ve Benjamin Pollak'a büyük fark atarak şampiyonluğa ulaştı. Diğer finalistler Ott 88.375 milyon, Pollak ise 45.85 milyonluk çiple yarıştı. 

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Daha önce Dünya Poker Serileri'nde hiç yarışmamış olan ve bu zaferle birlikte 8.15 milyon Dolar kazanan 25 yaşındaki çaylak oyuncu, 2014'te Temple Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Online olarak poker oynadığı kaydedilen Blumstein'ın bugüne kadarki toplam kazancının 300 bin Dolar'dan biraz fazla olduğu öğrenildi. Geçen hafta Poker Central'a konuşan Blumstein, "Vegas'ta yarışmak, doğu yakasında poker oynamaktan zor değil." demişti.


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