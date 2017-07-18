18.07.2017 11:26:18

25 PYD'li öldürüldü

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), pazartesi gecesi Ehl el Diyar ismini verdiği harekatla Halep'in kuzey batısına yaptığı bombardımanda 25 PYD'liyi öldürdü.

ÖSO Harekat dairesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ÖSO ile PKK'nın Suriye kolu PYD arasında Ayn Dakna köyü civarında meydana gelen çatışmada, aralarında 3 liderinin de bulunduğu 25 PYD militanının öldürüldüğü belirtildi.



ÖSO,yaptığı açıklamada, Türkiye sınırında güvenli bölgede bulunan Azez ve El Bab civarındaki köy ve kasabaları PYD militanlarının bombalamalarına bir cevap olarak yapıldığı kaydedildi. PYD'nin işgal edip halkını sürgün ettiği mıntıkaları geri alıp ahalisinin dönmesi için ÖSO'nun iki haftalık hazırlık yaptığı belirtildi.