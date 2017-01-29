29.01.2017 17:37:37

25 kişi kurtarıldı, 6 kişi kayıp

Malezya'da batan turist gemisinde 23 Çinli turist ve 2 mürettebatın kurtarıldığı ancak 6 kişinin kayıp olduğu ifade edildi

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Malezya'da batan turist gemisinde 23 Çinli turist ve 2 mürettebatın kurtarıldığı ancak 6 kişinin kayıp olduğu ifade edildi.Malezya'da 28 Çinli yolcusu ve 3 mürettebatı bulunan turist gemisinin, ülkenin doğusunda bulunan Sabah eyaletinden kalkış yaptıktan sonra kaybolduğu bildirilmişti. Malezyalı Bakan Şahidan Kasim, 23'ü Çinli turist ve 2'si mürettebat olmak üzere 25 kişinin kurtarıldığını ancak 6 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Arama çalışmalarının gece boyunca da devam edeceğini kaydeden Kasim, "Arama ekiplerimiz, kayıplar bulunana kadar bölgede çalışmalarına devam edecek" dedi.Malezya Denizcilik Emniyet Teşkilatı Başkanı Ahmed Puzi Kahar, kaptanın ifadelerine göre geminin şiddetli dalgalar nedeniyle alabora olduğunu dile getirdi. Malezyalı yetkili Ahmed Kamarulzaman Ahmed Badaruddin, gemiler ve C130 tipi uçakların arama çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti. Malezya Başbakanı Necip Rezak da gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.