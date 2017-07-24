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24 Temmuz 2017 gazete manşetleri
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24 Temmuz 2017 gazete manşetleri
IŞİD'liler Musul'dan kadın kılığında kaçmaya çalışıyor
Irak'ın Musul'u IŞİD'den almasının ardından şehrin belli bölgelerinde sıkışan IŞİD mensupları kadın kılığında kaçmaya çalışıyor.
Hollanda'da 'Halep'i Yaşa' minyatür sergisi
Hollanda'da kurulan minyatür sergi, ziyaretçilerine Halep'teki durumu yaşatıyor. Başkent Amsterdam'da, Power of Art House tarafından Suriye'deki iç savaş nedeniyle harabeye dönen Halep şehrinin savaş sonrası görüntüsünü yansıtan ve açık havada kurulan minyatür sergi büyük beğeni topladı.
22 Temmuz 2017 gazete manşetleri
İsrail Beyazıt Meydanı'nda protesto edildi!
Çeşitli sivil toplum kuruluşları, Beyazıt Meydanı'nda cuma namazının ardından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.
İsrail Filistinliler'e müdahale etti: Yaralılar var!
Filistin'de 'Kızgınlık Cuması': Aksa'ya ve Kudüs'e girişler kapalı!
Bugün 'Kızgınlık Cuması'! Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin çağrısı ile dünyanın dört bir yanında Müslümanlar bugün Cuma namazının ardından şehirlerinin meydanlarında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto edecek. En hareketli noktalardan biri ise Kudüs olacak. İsrail hükümeti, bugün 50 yaş altı Müslümanların mescide girişini yasakladı. Güvenlik güçleri ise Aksa'ya çıkan sokakları ve Kudüs'e girişleri kapattı!
Ege depreminden kareler!
Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar sokaklara döküldü. Bodrum'da deniz suyunun yükseldiği öğrenildi. Birçok yerde elektrikler kesildi. Yollarda da çökmelerin olduğu bildirildi. İşte deprem sonrası yaşanan anlardan kareler...
Bodrum'da deprem sonrasında deniz yükseldi, araçlar sürüklendi!
Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6.3'lük depremin ardından Gümbet sahilinde deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yaklaşık 60 araç sürüklenerek hasar gördü.
21 Temmuz 2017 gazete manşetleri
İsrail böyle saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
Kudüs’teki son İsrail saldırısı, bugün yatsı namazı sonrası yaşandı. Onlarca yaralının arasında Türkler olduğu da öğrenildi. İşte müdahaleden görüntüler!
20 Temmuz 2017 gazete manşetleri
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