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24 Şubat 2017 gazete manşetleri

24 Şubat 2017 gazete manşetleri

Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...





24 Şubat 2017 gazete manşetleri
24 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
Uçaktaki rahatlıklarıyla 'pes' dedirten yolcular
Uçaktaki rahatlıklarıyla 'pes' dedirten yolcular
İşte havaalanları içerisinde ve uçaklarda çekilmiş birbirinden tuhaf yolcular...
1 Milletvekili kaç kişiyi temsil ediyor?
1 Milletvekili kaç kişiyi temsil ediyor?
TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerindeki milletvekili sayısının nüfusa oranını karşılaştırdı. İşte ülke ülke milletvekili başına düşen kişi sayısı...
Yılanı yemeye çalışırken canından oluyordu!
Yılanı yemeye çalışırken canından oluyordu!
Kartalın inanılmaz avı işte böyle görüntülendi...
23 Şubat 2017 gazete manşetleri
23 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
Efsane Matrix filminin kamera arkası görüntüleri!
Efsane Matrix filminin kamera arkası görüntüleri!
Larry ve Andy Wachowski kardeşlerin yazıp-yönettiği Matrix film serisindeki Ajan Smiht'in film sahnesinde birden fazla görünmesi böyle hazırlanmış
İnsan kulağının üzerinde yer alan delik nedir?
İnsan kulağının üzerinde yer alan delik nedir?
İnsanların bir kısmı 'preauriküler sinüs' adı verilen kulak üzerinde bulunan küçük bir delikle doğuyor..
22 Şubat 2017 gazete manşetleri
22 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
TRT personel alımı mülakat sonuçları açıklandı
TRT personel alımı mülakat sonuçları açıklandı
TRT bünyesinde alınacak personeller için yaklaşık 1.5 yıldır beklenen mülakat sonuçları nihayet açıklandı.
Tüm zamanların en zengin siyasetçileri
Tüm zamanların en zengin siyasetçileri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in serveti uzun süredir tartışma konusu oluyor...Son olarak İngiliz gazetesi Daily Mail, bir dönem Rusya'da fon yöneticiliği yapan Bill Browder'ın Putin'in 200 milyar dolar serveti olduğu yönündeki tahminini sayfalarına taşıdı.
Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?
Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?
Emekliye promosyon ödemeleri 1 Mart'ta başlıyor. Yaklaşık 12 milyon emekliye tek seferlik ödeme yapılacak. Hangi emekli, promosyonu ne zaman alacak? Kaç lira eline geçecek? Şartlar neler? İşte emekliye promosyon uygulamasında bilmeniz gerekenler...
Böceklerden kurtulmanın doğal yolları
Böceklerden kurtulmanın doğal yolları
Ne kadar hijyenik olursa olsun her evde böcekler bulunur. İşte böceklerden doğal yollarla kurtulma rehberi...

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