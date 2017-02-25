25.02.2017 22:16:10

23 yıl önceki katliam: İbrahim El-Halil Camiinde kanlı bir gün...

El Halil kentinde bir siyonist, sabah namazı kılan Filistinlileri, otomatik silahla taramıştı...

TİMETURK | HABER MERKEZİ

El-Halil halkı, 23 yıl önceki 25 Şubat günü İbrahim El-Halil Camiinde sabah namazını kılmak için toplanmıştı. Siyonist bir yerleşimci olan Dr. Barush Goldstien, o gün otomatik silahlarla camiyi basmış ve Müslümanları taramıştı.



Şehitler bir bir yere düşerken Goldstien, iki Filistinli'nin müdahalesi ile yakalandı, öldürüldü. Fakat işgalci güçler caminin kapılarını kapattı ve Filistinliler'in dışarı çıkmasına engel oldu.



60 şehit verilen cami "soruşturma" gerekçesiyle 6 ay kapatıldı.







"YAHUDİLEŞTİRME" POLİTİKASI



Katliam, İsrail yönetiminin bölgeyi "Yahudileştirme" politikasına katkı sağladı.



Bu 6 ayın sonunda cami kullanıma açılmadı. İlk etapta ikiye bölündü. Fakat bu bölme işlemi dahi eşit değildi. İşgal yönetimi, caminin yüzde altmışını yerleşimci Siyonistlere ayırdı.







Haham Moşe Levinger katliama ilişkin “Bir Filistinlinin ölümü bana ancak bir sineğin ölümü kadar üzüntü verir” demişti.







TERÖRİST DR. BARUSH GOLDSTİEN KİDMİR?

Katliamı yaparken 42 yaşında olan Goldstien, Siyonist Kah (Kach) terör örgütünün kurucusu olarak biliniyor. 1980 yılında ABD'den İsrail'e taşınan Siyonist Goldstien, El-Halil toprakları üzerinde kurulan Kiryat Arba yerleşkesinde ikamet ediyordu.



Siyonistler "aziz" kabul ettikleri Goldstien için anıt mezar yaparken, işgal rejimi de her sabah kendisini selamlamaları için Onur Askerlerinden bir grubu buraya tahsis etmişti.