02.03.2017 13:56:46

23. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecekler hakemler belli oldu

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecekler hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 4 Mart Cumartesi, 5 Mart Pazar ve 6 Mart Pazartesi oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:YARIN20.00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor: Fırat Aydınus4 MART CUMARTESİ16.00 Bursaspor - Gaziantepspor: Barış Şimşek19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu5 MART PAZAR13.30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya16.00 Adanaspor - Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler19.00 Fenerbahçe - Osmanlıspor: Alper Ulusoy19.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Mete Kalkavan6 MART PAZARTESİ19.00 Gençlerbirliği - Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler20.00 Antalyaspor -Galatasaray: Ali Palabıyık