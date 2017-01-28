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23 günde sigaraya kesilen ceza 16 bin TL
28.01.2017 09:50:46

23 günde sigaraya kesilen ceza 16 bin TL

Tekirdağ İl Tütün Kontrol Kurulu Denetim Ekipleri tarafından tütünle mücadele kapsamında 23 günde 752 rutin denetim yapılırken 16 bin 495 TL para cezası kesildi.

Tekirdağ İl Tütün Kontrol Kurulu Denetim Ekipleri tarafından tütünle mücadele kapsamında 23 günde 752 rutin denetim yapılırken 16 bin 495 TL para cezası kesildi.

Süleymanpaşa Toplum Sağlığı Merkezinden yapılan açıklamada, hızla devam eden tütünle mücadele kapsamında 2017 yılı Ocak ayı içerisinde 23 günde 752 rutin denetim yapıldığı belirtildi. Merkeze 26 ihbar gelirken, 11 işletme ve 15 kişiye ceza kesildiği bildirildi. Denetimler sonucu Süleymanpaşa ilçesinde 4207 Sayılı Kanun Hükümlerine Muhalefetten kesilen para cezalarının toplam tutarının ise 16 bin 495 TL olduğu açıklandı.

Tütünle mücadele hızla devam ediyor

Süleymanpaşa Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Bilindiği gibi Türkiye'de 4207 sayılı 'Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un kamuya açık bütün kapalı alanlarda uygulanmaya başlanmasıyla birlikte 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren tütün ile mücadelede yeni bir dönem başlamıştır. Dünyada ve Türkiye'de en önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alan tütün ürünlerinin kullanımı konusunda bu tarihten itibaren ülkemizde daha bilinçli, bilgili ve duyarlı çabalar tütün mücadelesini güçlendirmektedir. Tekirdağ İl Tütün Kontrol Kurulu Denetim Ekipleri 4207 sayılı Kanun'un uygulanması ile ilgili denetlemelerini sürdürmektedirler. Rutin denetlemelerin yanı sıra Alo 184, 155, 156 telefon numaralarına vatandaş ihbarları ile doğrudan gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Ayrıca her geçen gün yapılan denetimler artarak devam ettirilecektir. 2017 Ocak ayı içerisinde 23 günde yapılan rutin denetim sayısı 752, ihbar sayısı 26, ceza kesilen işletme sayısı 11, kişilere kesilen ceza sayısı ise 15 olarak belirlenmiştir. Bu denetimler sonucu Süleymanpaşa ilçesinde 4207 Sayılı Kanun Hükümlerine Muhalefetten Kesilen Para Cezalarının Toplam Tutarı ise 16 bin 495 TL'dir" denildi.

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