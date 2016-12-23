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23 Aralık 2016 gazete manşetleri
Gündemdeki öne çıkan haberler tek tıkla gazete manşetlerinde...
23 Aralık 2016 gazete manşetleri
Gündemdeki öne çıkan haberler tek tıkla gazete manşetlerinde...
Suriye'de eğitim için yeni bir alternatif: 'Mobil okul'
Suriye'nin güneyindeki mülteci kamplarında gönüllü öğretmenlerin katkısıyla 'mobil okul' uygulaması başlatıldı.
Yılbaşında tüm yurtta kar yağacak
Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında yurt genelinde kar yağışı hakim olacak. Kar kalınlığının 20 cm'yi geçmesi bekleniyor...
Çifte emeklilik hakkında 10 soru 10 yanıt
Bin ve üzeri çalışanı olan işyerleri 1 Ocak 2017, 250-999 çalışanı olanlar ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017, 100-249 çalışanı olanlar 1 Temmuz 2017, 50-99 çalışanı olanlar, mahalli idareler ve KİT'ler 1 Ocak 2018, 10-49 çalışanı olanlar 1 Temmuz 2018, 5-9 çalışanı olanlar 1 Ocak 2019 itibarıyla sisteme dahil olacak.
Bal kabağının faydaları
Kış mevsiminin karakteristik lezzeti bal kabağının, bağışıklığı güçlendirmeden bağırsak hareketlerini hızlandırmaya, tok tutmadan cildi güzelleştirmeye dek birçok faydası var...
Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti nasıl hesaplanacak?
Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretinin 1 Ocak'taki kur baz alınarak yıl boyunca sabit kalacağı belirtildi. Yeni yılda 3,50 dolar kuru baz alınırsa ücret 16,5 lira olacak. Ücret yıl boyunca geçerli olacağından kurdaki düşüş vatandaşın tünelden 'pahalı' geçmesine neden olacak.
22 Aralık 2016 gazete manşetleri
Gündemdeki öne çıkan haberler tek tıkla gazete manşetlerinde...
Yeşilçam'ın yıldızları üniversiteli olursa...
Türk tasarımcı Burak Ağdemir' in son çalışması olan “Yeşilçam Üniversitesi” projesinde Yeşilçam’ın ünlü simalarının üniversite öğrencisi hallerini görüyoruz.
Ateşle resim çiziyor!
Steven Spazuk alevle beyaza kara lekeler bırakarak resim çiziyor. İs ve kurumla oynayarak oluşan şekiller ustalık gerektiriyor; çünkü ateş bir defa izini bırakmaya başladıktan sonra süreci geriye döndürmek imkansızlaşıyor.
Binlerce emekli memura ikramiye farkı
Yeni çıkacak yasa ile 30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklilerine, çalıştıkları her fazla yıl için ikramiye ödenecek. En düşük memur emeklisi 10 bin liradan fazla ikramiye alabilecek.
Meteoroloji uyardı! 10 ilde kuvvetli kar yağışı olacak
Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı geldi
21 Aralık 2016 gazete manşetleri
Gündemdeki öne çıkan haberler tek tıkla gazete manşetlerinde...
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