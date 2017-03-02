02.03.2017 22:18:55

22 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bingöl merkezine ve 7 ilçesine bağlı 22 yer geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

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Bingöl merkezine ve 7 ilçesine bağlı 22 yer geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.2-16 Mart 2017 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan yerlerin, "merkez jandarma komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Ortaçanak bölgesi, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe Bölgesi, Feratan Bölgesi, Çır Yaylası Bölgesi, Merdiven Deresi Bölgesi, Adaklı İlçesi jandarma komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey ve Maltepe Vadisi (Sevkar) Bölgesi, Genç İlçe jandarma komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran bölgeleri, Solhan jandarma komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Yenibaşak-Doğuyeli Bölgesi, Yayladere jandarma komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları Bölgesi, Manav Deresi, Güneşlik Gökçeda, Kiğı İlçe jandarma komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Çomakderesi Bölgesi, Karlıova jandarma komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Karacehennem Ormanları Bölgesi, Yedisu jandarma komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Akımlı Yaylası Bölgesi" olduğu bildirildi.(Yılmaz Atar /İHA)