07.05.2017 17:04:53

22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 22 yaşındaki genç, araçta ölü olarak bulundu.

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Tunceli'nin Hozat ilçesinde 22 yaşındaki genç, araçta ölü olarak bulundu.Olay, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Geçimli köyüne bir kilometre uzakta meydana geldi. Araç içinde hareketsiz duran 22 yaşındaki O.S.'yi görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsın aldığı silah yarasından dolayı öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, şoför koltuğunda oturan O.S.'nin yanındaki koltukta av tüfeği bulundu. Olay yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun, otopsi ve incelemenin tamamlanmasıyla ortaya çıkacağı bildirildi.