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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop: 'Bu sistem değişikliği Türkiye'de vesayetin tam anlamıyla tasfiyesini sağlayacak bir sistem değişikliği'
Milas'ta 31 göçmen ve 3 organizatör yakandı
Adalet Bakanı Bozdağ: 'Türk anayasası, siviller ile askerlerin ayrı hukuka sahip olması utancından kurtarılıyor'
Matbaada sahte para basan çete çökertildi
Muğla Valisi Amir Çiçek Milas'ta işadamlarıyla buluştu
Su kanalına uçan traktörde can verdi
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22 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
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22 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
TRT personel alımı mülakat sonuçları açıklandı
TRT bünyesinde alınacak personeller için yaklaşık 1.5 yıldır beklenen mülakat sonuçları nihayet açıklandı.
Tüm zamanların en zengin siyasetçileri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in serveti uzun süredir tartışma konusu oluyor...Son olarak İngiliz gazetesi Daily Mail, bir dönem Rusya'da fon yöneticiliği yapan Bill Browder'ın Putin'in 200 milyar dolar serveti olduğu yönündeki tahminini sayfalarına taşıdı.
Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?
Emekliye promosyon ödemeleri 1 Mart'ta başlıyor. Yaklaşık 12 milyon emekliye tek seferlik ödeme yapılacak. Hangi emekli, promosyonu ne zaman alacak? Kaç lira eline geçecek? Şartlar neler? İşte emekliye promosyon uygulamasında bilmeniz gerekenler...
Böceklerden kurtulmanın doğal yolları
Ne kadar hijyenik olursa olsun her evde böcekler bulunur. İşte böceklerden doğal yollarla kurtulma rehberi...
Ömer Halisdemir’in katilleri için hesap günü!
Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen Semih Terzi'yi vurarak 15 Temmuz'un seyrini değiştiren kahraman şehit Ömer Halisdemir'in katillerinin yargılanmasına Ankara'da başlanıyor...
21 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün gazete manşetleri tek tıkla timeturk.com'da...
Iğdır'da otobüs kazası! Ölü sayısı 8
İstanbul'dan Nahcivan'a gitmekte olan Iğdırlı Turizme ait 34 DY 9420 plakalı otobüsle, Nahcivan'dan Iğdır'a gelmek için yola çıkan Metro Turizme ait Hüseyin Otan'ın kullandığı 34 YK 9300 plakalı otobüs, sisin etkili olduğu bölgede çarpışması sonucu meydana gelen kazada kafa kafaya çarpışan otobüslerin ayrılmasıyla ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Yüzde 100 yerli silahlar
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde üretilen ve üretilmesi planlanan yerli silahlar...
2017'nin en iyi sualtı fotoğrafları seçildi
İngilitere temelli dünyanın en prestijli sualtı fotoğraf yarışmalarından biri olan Yılın Sualtı Fotoğrafçıları Yarışması sona erdi. 2017 Sualtı Fotoğrafçıları Yarışması'nın (UPY 2017) birincisi Gabriel Barathieu'nun çektiği 'Dans Eden Ahtapot' adlı fotoğraf oldu. İşte yarışmada ödül alan tüm fotoğraflar...
20 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün öne çıkan haberleri...
Gazete Manşetleri (19.02.2017)
Gazete manşetleri bugün ne yazdı?
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