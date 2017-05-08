09.05.2017 00:41:41

'22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'

Sinemada Şenay Gürler, Caner Cindoruk, Şebnem Bozoklu ve Zafer Algöz, tiyatroda ise Başak Kıvılcım Ertanoğlu ile Celal Kadri Kınoğlu ödüllerin sahibi oldu

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri", törenle verildi.

MKM Attila İlhan Salonu'nda yapılan törende, Sinema ödüllerinin "Dram" kategorisinde "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü" Şenay Gürler'in, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü" ise Caner Cindoruk'un oldu. "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülüne Tülay Günal, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne ise Musab Ekici layık görüldü.

"Komedi" kategorisinde "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Şebnem Bozoklu, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Zafer Algöz, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Suzan Aksoy, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Emrah Kaman ve Rana Cabbar oldu.



Tiyatro ödüllerinde, Başak Kıvılcım Ertanoğlu "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu", Celal Kadri Kınoğlu "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu", Seda Türkmen "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu", Deniz Hamzaoğlu da "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödüllerini aldı.

"Komedi, Kara Komedi ve Müzikal" dalında ise "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Tilbe Saran, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Yılmaz Sütçü, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Başak Meşe, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" da Devrim Özden Akın oldu.



- "Özel" ve "Onur" ödülleri



"Sinema" dalında Hülya Uçansu ile Engin Çağlar "Onur Ödülü", Okan Yalabık "Ayhan Işık Özel Ödülü", Selim Kaya "Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü", Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden ve Şükran Ovalı da "Seçiçi Kurul Özel Ödülü" aldı.

"Tiyatro" dalında "Onur Ödülü" Gülriz Sururi'ye "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü" Celile Toyon'a, "Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü" Berker Güven ve Yağmur Anaz'a verildi.

"Seçici Kurul Özel Ödülü"ne "Gülünç Karanlık" oyunu, "Anadolu Efes Özel Ödülü"ne "Şatonun Altında" oyunu, "HDİ Sigorta Özel Ödülü"ne de "Joko'nun Doğum Günü" adlı oyun değer bulundu.





