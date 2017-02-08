08.02.2017 14:18:59

210 milyonluk yatırım kavşakla taçlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Çelebi Mehmet ile Hüdavendigar bulvarlarını birbirine bağlayacak olan Beşyol Kavşağı'nın temeli törenle atıldı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Çelebi Mehmet ile Hüdavendigar bulvarlarını birbirine bağlayacak olan Beşyol Kavşağı'nın temeli törenle atıldı.Bursa'yı demir ağlarla örme hedefiyle toplam 9.4 kilometre uzunluğundaki 11 istasyonlu Kent Meydanı - Terminal T2 raylı sistem inşaatı devam ederken, Büyükşehir Belediyesi, güzergah üzerindeki köprü ve kavşak düzenlemelerine de hız verdi. Çelebi Mehmet Bulvarı'nın İstanbul Caddesi ile kesiştiği nokta olan Beşyol'a yapılması planlanan, kamulaştırma ve imalatları ile yaklaşık 25 milyon TL'ye mal olacak Beşyol Kavşağı'nın temeli törenle atıldı. Beşyol Kavşağı'nın tamamlanmasıyla birlikte Çelebi Mehmet Bulvarı'nın devamında Paşa Çiftliği içinden yapılacak viyadükle Yunuseli'ye, buradan da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Mudanya'ya kadar bağlantı sağlanmış olacak. Böylelikle Yıldırım'dan Mudanya'ya gitmek isteyen vatandaşlar, şehir içi trafiğe girmeden bu alternatif yol ile istedikleri noktaya kolaylıkla ulaşabilecek. Şehir içi ulaşımın en önemli düğüm noktası olan Beşyol Kavşağı'nın temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ile çok sayıda davetli katıldı.İki bulvar için 500 bina yıkıldıBüyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'da ulaşım meselesine köklü çözümler üretmek için yatırım bütçesinin 3'te 2'sinden fazlasını yatırım projelerine ayırdıklarını söyledi. Bu projeler doğrultusunda yapılan Çelebi Mehmet Bulvarı ve devamında Hüdavendigar Bulvarı'nın kente kazandırılması için 500'ün üzerinde biranın kamulaştırılarak yıkıldığını hatırlatan Başkan Altepe, yol yapmak için bu kadar bina yıkan başka bir belediye olmadığını vurguladı. Bu iki bulvarın açılması için kamulaştırmalara 150 milyon TL ve yol imalatlarına da 60 milyon TL harcandığını dile getiren Başkan Altepe, "Yani 210 milyon TL'lik yatırım temelini attığımız Beşyol Kavşağı ile taçlanmış oluyor. Kavşak da kamulaştırma ve imalatları ile 25 milyon TL'ye mal olacak. Yani sadece bu bölgede ulaşım için 235 milyon TL'lik yatırım yapmış olacağız. Bölgemize, Bursa'mıza hayırlı olsun" dedi.Yıldırım Mudanya'ya bağlanıyorTemeli atılan Beşyol Kavşağı'nın sadece Osmangazi ilçesinin iki yakasını birbirine bağlamakla kalmayacağını hatırlatan Başkan Altepe, Hüdavendigar Bulvarı'nın Yıldırım etabında da çalışmaların tamamlandığını kaydetti. Çelebi Mehmet Bulvarı'nın da Sırameşeler'den Paşa Çiftliği içinden yapılacak viyadükle Yunuseli'ye bağlanacağını ifade eden Başkan Altepe, "Yunuseli kanalı üzerindeki 3 köprünün yapımını tamamladık. Buradan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve devamında yapılacak çalışma ile Mudanya'ya kadar bağlantı sağlanmış olacak. Yani Yıldırım ile Mudanya birbirine bağlanmış olacak. Yıldırım'dan yola çıkan vatandaşlarımız şehir içi trafiğine girmeden bu alternatif yol ile Mudanya'ya kadar ulaşabilecek" dedi.Hüdavendigar Bulvarı'nın Bursa'nın en prestijli bölgelerinden biri olacağını da hatırlatan Başkan Altepe, yeni yapılacak binaların 10 metre daha içeriye çekileceğini de sözlerine ekledi.Önceliğimiz ulaşımOsmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da en önemli hizmet alanlarının başında ulaşımın geldiğini belirterek, bir taraftan kendilerinin, bir yandan da Büyükşehir Belediyesi'nin merkez trafiğini rahatlatmaya yönelik yatırımlarının devam ettiğini vurguladı. Yapılaşma yoğunluğunun fazla olduğu şehir merkezinde bu tür hizmetleri üretmenin zorluğuna dikkat çeken Dündar, "Bu zorluğu en iyi şekilde burada görebilirsiniz. Yolun sağı ve solu binalarla doluydu, şimdi ise Büyükşehir Belediyemizin açtığı iki bulvarı görüyoruz. Sosyal barışı da bozmayacak şekilde vatandaşlarımızla anlaşıp, binaları yıkıp, böyle hizmetleri kendimize kazandırıyoruz. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak bugüne kadar sadece yol kamulaştırmaları için 75 milyon TL harcadık. 75 çıkmaz sokağı açtık ve 66 bin metrelik imar yolu yaptık. Bu tür hizmetler verilirken, tabii ki bölge esnafı ve vatandaşlarımız bazı sıkıntılar yaşıyor. Onlardan biraz daha sabır istiyoruz ve ekiplere yardımcı olmalarını bekliyoruz ki çalışmalar kısa zamanda tamamlansın" diye konuştu.Konuşmaların ardından protokol mensupları butona basarak İstanbul Caddesi'nin iki kayasını bağlayacak olan kavşağın temelini attı.