04.05.2017 18:03:06

21. Uluslararası Ankara Caz Festivali

Festival kapsamında Ankara Fransız Kültür Merkezince düzenlenen konserde, 'Mourad Benhammou ve The Power Trio' müzikseverlerle buluşacak

Ankara Fransız Kültür Merkezince 21. Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında "Mourad Benhammou ve The Power Trio" Ankaralı müzikseverlere müzik ziyafeti sunacak.

Fransız Kültür Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21. Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında "Mourad Benhammou ve The Power Trio" konseri, 11 Mayıs 2017 Perşembe saat 20.00'de Türk-Japon Vakfı konser salonunda gerçekleşecek.

Davulda Mourad Benhammou, piyanoda Jeremy Bruger ve kontrbasta Matyas Szandai'den oluşan "Mourad Benhammou ve The Power Trio", Ankaralı caz müziği tutkunlarıyla ilk kez buluşacak.



Konserin biletlerine, "www.biletix.com" ve Biletix yerel satış noktalarından ulaşılabilecek.







